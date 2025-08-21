Hiếm chung cư TP.HCM cho sạc pin xe điện

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, chủ đầu tư các dự án trên địa bàn chưa quan tâm bố trí trạm sạc tại công trình, dẫn đến số lượng chung cư có chỗ đỗ và điểm sạc xe điện chiếm phần nhỏ.

Tại TP.HCM, số lượng người dân sử dụng xe điện, bao gồm xe đạp điện, xe máy điện và ôtô điện ngày càng tăng nên nhu cầu về chỗ đỗ xe điện, điểm sạc pin của cư dân tại các chung cư rất lớn.

Tuy nhiên thực tế, theo ông Lê Hải Phong, Phó trưởng Phòng Quản lý vận tải, Sở Xây dựng TP.HCM, qua quá trình giải quyết các thủ tục về thẩm định thiết kế, cấp giấy phép xây dựng các công trình chung cư trên địa bàn, Sở nhận thấy chủ đầu tư các dự án chưa quan tâm bố trí trạm sạc tại công trình, trừ các dự án nhà chung cư do chủ đầu tư hợp tác phát triển trạm sạc với các đơn vị kinh doanh xe điện và dịch vụ sạc điện.

"Số lượng và tỷ lệ chung cư có chỗ đỗ xe điện và điểm sạc pin chỉ chiếm phần nhỏ trong các dự án nhà ở trên địa bàn", ông Long nói tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 21/8.

Ông Lê Hải Phong, Phó trưởng Phòng Quản lý vận tải, Sở Xây dựng TP.HCM chia sẻ tại họp báo chiều 21/8. Ảnh: T.T.

Đối với các chung cư không được thiết kế hoặc chưa đủ điều kiện để đỗ xe điện, điểm sạc pin, ông Long cho hay Sở Xây dựng TP.HCM đã có Công văn số 1196 ngày 31/3 và Công văn số 1879 ngày 11/4 gửi đến UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức (cũ) hướng dẫn về các quy định, thủ tục liên quan đến việc lắp đặt trạm, trụ sạc điện.

Các chủ đầu tư, ban quản trị chung cư có nhu cầu lắp đặt, bố trí bổ sung các trạm, trụ sạc điện có thể nghiên cứu và thực hiện theo đúng quy định.

Từ cuối năm 2022, Sở Xây dựng TP.HCM cũng đã có công văn gửi Bộ Xây dựng kiến nghị việc xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và các quy định về an toàn hệ thống lưới điện, phòng cháy chữa cháy; cũng như các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư và đa dạng hóa hình thức đầu tư cho hệ thống hạ tầng trạm sạc.

Hiện, TP.HCM đang xây dựng lộ trình chuyển đổi giao thông xanh, trong đó có điện hóa toàn bộ hệ thống xe buýt sang xe buýt điện trước năm 2030; phủ xanh các vùng phát thải thấp tại trung tâm thành phố, đặc khu Côn Đảo và xã Cần Giờ; và chuyển đổi toàn bộ xe 2 bánh dùng xăng sang xe điện đối với tài xế công nghệ và giao hàng.

Tuy nhiên, bên cạnh các ý kiến ủng hộ, nhiều doanh nghiệp và chuyên gia cũng cho rằng cần xem xét lộ trình phù hợp với điều kiện thực tiễn, trong đó có vấn đề phát triển hạ tầng trạm sạc đồng bộ đáp ứng theo nhu cầu chuyển đổi.