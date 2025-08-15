Chuyên gia: Nên khuyến khích chuyển đổi xe điện theo cơ chế thị trường

Chuyên gia môi trường cho rằng không thể đột ngột chuyển toàn bộ xe xăng sang xe điện mà cần khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia chuyển đổi theo cơ chế thị trường.

Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM dự kiến trình đề án chuyển đổi xe điện cho toàn bộ tài xế công nghệ và giao hàng trong tháng 9. Ảnh: Phương Lâm.

Tại hội thảo “Giải pháp giảm ô nhiễm không khí đô thị” do Báo Tuổi Trẻ phối hợp Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Tài Nguyên), Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM tổ chức sáng 15/8, các chuyên gia cảnh báo chất lượng không khí TP.HCM đã ở mức đáng lo ngại, với hơn 65 ngày vượt chuẩn chỉ trong nửa đầu năm.

Chỉ số AQI từng chạm 194, đưa TP.HCM lên vị trí thứ 4 trong danh sách các đô thị ô nhiễm nhất thế giới.

Giao thông ở phường nội thành và các tuyến đường quốc lộ là một trong những nguồn thải chính gây ô nhiễm không khí được các chuyên gia tại hội thảo kể đến đầu tiên, đặc biệt từ hàng triệu xe máy đời cũ - loại có thể thải CO, HC, NOx và bụi mịn cao gấp 10-20 lần ôtô đạt chuẩn Euro 4-5.

PGS.TS Nguyễn Đình Thọ, Phó viện trưởng Viện Chiến lược, chính sách Nông nghiệp và Môi trường cho rằng giải pháp đầu tiên và trọng tâm hiện nay để giảm ô nhiễm môi trường là thay thế phương tiện cá nhân thành phương tiện giao thông công cộng.

Ông Thọ cũng cho rằng đề án chuyển đổi xe 2 bánh sử dụng xăng sang điện cho toàn bộ tài xế công nghệ và giao hàng tại TP.HCM của Viện Nghiên cứu phát triển TP đang đi đúng hướng.

“Tuy nhiên, nếu đột ngột chuyển đổi toàn bộ thì cũng không được, do đó tôi đề xuất chúng ta cần áp dụng cơ chế thị trường”, ông Thọ nói.

Theo đó, ông Thọ đề xuất sử dụng các công cụ kinh tế như tín chỉ carbon, tín chỉ nhiên liệu hóa thạch, tín chỉ hiệu suất năng lượng và tín chỉ xe điện để tạo động lực cho người dân và doanh nghiệp tự nguyện chuyển đổi.

PGS.TS Nguyễn Đình Thọ, Phó viện trưởng Viện Chiến lược, chính sách Nông nghiệp và Môi trường trình bày phần tham luận về giải pháp giảm ô nhiễm không khí tại hội thảo. Ảnh: BTC.

Theo kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải, mục tiêu đến năm 2030 có 22% xe máy điện và 30% ôtô điện trong tổng số xe sử dụng. Từ đây, các hãng chỉ sản xuất xe xăng phải mua tín chỉ xe điện để bù vào. Cơ chế này được kỳ vọng tạo áp lực kinh tế, khuyến khích các hãng sản xuất xe xăng phải tự nguyện chuyển sang công nghệ sạch hơn và phát thải thấp hơn.

Cũng tại hội nghị, ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết mục tiêu tổng thể để giảm ô nhiễm không khí là tăng cường giao thông công cộng và giảm phương tiện giao thông cá nhân.

Theo ông An, để khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, cần chú trọng vào tiện ích, dịch vụ trên xe và mạng lưới tuyến đảm bảo người dân di chuyển đến nơi mong muốn với chi phí thấp nhất và thời gian ngắn nhất.

Ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM phát biểu tại hội thảo “Giải pháp giảm ô nhiễm không khí đô thị”. Ảnh: BTC.

Về quy chuẩn chỗ đậu xe điện, ông An cho biết đã có đầy đủ quy định, vấn đề là việc sử dụng và tuân thủ. Đối với các bãi đậu xe công cộng (giao thông tĩnh), trong quy hoạch cũ của TP.HCM có 160 ha, nhưng đến năm 2025 mới thực hiện được 19%.

Trong quy hoạch mới của TP.HCM, Sở Xây dựng đang thống kê quy hoạch của 3 địa phương để điều chỉnh, nhằm đảm bảo có các trạm sạc xe điện ở nhiều nơi như chung cư, nhà ở, khu nhà trọ, bãi đỗ xe và siêu thị.

Ông An cho biết Bộ Khoa học và Công nghệ, và Bộ Xây dựng cũng đang lên các tiêu chuẩn quan trọng về an toàn phòng cháy chữa cháy liên quan đến hạ tầng sạc điện, dự kiến sẽ được ban hành sớm.