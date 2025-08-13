TP.HCM trình đề án chuyển đổi xe điện toàn bộ tài xế trong tháng 9

Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM sẽ hoàn thiện và trình đề án chuyển đổi xe 2 bánh từ sử dụng xăng sang điện cho toàn bộ tài xế công nghệ và giao hàng trong tháng 9.

Đề án chuyển đổi xe xăng sang điện cho toàn bộ tài xế công nghệ tại TP.HCM sẽ được trình trong tháng 9. Ảnh: Phương Lâm.

Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND TP tổng hợp góp ý từ chuyên gia và các thành viên trong hệ sinh thái xe điện đối với chương trình chuyển đổi giao thông xanh của TP.HCM.

Chi phí mua xe điện vẫn là rào cản lớn nhất với tài xế

Theo Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, tổng thể các góp ý đều ủng hộ mục tiêu, tính cấp thiết của các nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi xanh, kiểm soát khí thải trong lĩnh vực giao thông hiện nay của thành phố.

Cụ thể, điện hóa giai đoạn xe buýt sang xe buýt điện trước năm 2030; giải pháp phủ xanh các vùng phát thải thấp tại đặc khu Côn Đảo và địa bàn Cần Giờ; chuyển đổi toàn bộ xe 2 bánh dùng xăng sang xe điện đối với tài xế công nghệ và giao hàng.

Các ý kiến đóng góp khẳng định tính đúng đắn của chủ trương chuyển đổi xanh, đặc biệt giao thông xanh là một xu hướng tất yếu; ủng hộ với phương án tiếp cận có lộ trình, trọng tâm, trọng điểm; thứ tự ưu tiên chuyển theo nhóm xe buýt, xe công nghệ giao hàng, ôtô dịch vụ; thí điểm vùng phát thải thấp tại những khu vực đặc thù như Côn Đảo, Cần Giờ.

Đồng thời, các ý kiến, đề xuất còn lưu ý đề án xem xét lộ trình phù hợp với điều kiện thực tiễn, cân nhắc ưu tiên chính sách hỗ trợ các đối tượng yếu thế, phát triển hạ tầng đồng bộ đáp ứng theo nhu cầu chuyển đổi.

Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM cũng cho biết doanh nghiệp trong hệ sinh thái từ sản xuất, vận hành nền tảng công nghệ, tài chính đến hạ tầng đều cam kết đồng hành cùng thành phố trong hoạt động chuyển đổi xanh.

Các công ty vận tải, giao hàng có định hướng khuyến khích tài xế tự nguyện chuyển đổi sang xe sử dụng điện hoặc năng lượng xanh.

Các doanh nghiệp hạ tầng mong thành phố sớm ban hành chính sách hỗ trợ để bảo đảm cung cấp hạ tầng điện, trạm sạc. Trong khi đó, doanh nghiệp trong hệ sinh thái liên quan đến pin, sạc (đổi pin), xử lý pin thải loại mong muốn được đầu tư nhà máy tại TP.HCM kèm những ưu đãi theo quy định.

Bên cạnh sự ủng hộ chung, các doanh nghiệp và chuyên gia cũng chỉ ra một số rào cản và thách thức cần giải quyết để đảm bảo tính khả thi và bền vững cho đề án.

Thứ nhất, chi phí và khả năng tiếp cận tài chính. Đây được xem là rào cản lớn nhất đối với tài xế. Giá xe điện còn tương đối cao, trong khi việc tiếp cận nguồn vốn vay lại rất hạn chế.

Nhiều tài xế không thể vay vốn từ các tổ chức tín dụng do vướng mắc về thủ tục như không có hộ khẩu thường trú, khó chứng minh thu nhập hoặc lịch sử tín dụng chưa tốt.

Thứ hai, có nhiều lo ngại xung quanh hạ tầng trạm sạc, tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Các trạm sạc hiện chủ yếu tập trung tại khu vực trung tâm, thiếu độ phủ tại các khu vực ngoại thành và các khu dân cư đông đúc.

Đồng thời, quãng đường di chuyển của nhiều mẫu xe điện (100-120 km mỗi lần sạc) được cho là chưa phù hợp với tần suất hoạt động liên tục (8-12 giờ/ngày) và quãng đường di chuyển trung bình (100-150 km) của tài xế.

Thứ ba, vướng mắc về nguồn năng lượng và các vấn đề môi trường liên quan.

Cụ thể, nguồn cung cấp điện cho xe vẫn có ý kiến lo ngại về nguy cơ "xe điện hóa nhưng điện không sạch". Do đó, nhiều ý kiến đề xuất đầu tư các khu sạc điện tập trung có tích hợp nguồn năng lượng tái tạo để đảm bảo nguồn điện sạch, giải quyết triệt để bài toán môi trường.

Song song, vấn đề pin hỏng, pin hết hạn sử dụng cũng đặt ra một thách thức lớn về ô nhiễm thứ cấp. Việc này đòi hỏi phải có chính sách toàn diện và yêu cầu kỹ thuật bắt buộc về việc thu hồi, tái chế và xử lý pin một cách an toàn.

Trình đề án chuyển đổi xe điện cho toàn bộ tài xế tại TP.HCM trong tháng 9

Từ nội dung trên, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM đề xuất thành phố giao Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án kiểm soát khí thải giai đoạn 1 với nội dung chuyển đổi xe buýt sang sử dụng điện, năng lượng xanh toàn thành phố.

Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM đề xuất sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng lộ trình và hoàn thiện phương án phủ xanh 100% giao thông khu vực phát thải thấp Cần Giờ và đặc khu Côn Đảo gắn với chiến lược phát triển 2 địa bàn này.

Đồng thời, Viện sẽ phối hợp các đơn vị có liên quan bổ sung kết quả từ các hội thảo vào đề án "Chuyển đổi xe 2 bánh từ xăng sang điện cho toàn bộ tài xế công nghệ và giao hàng tại TP.HCM".

Viện cũng khảo sát, lấy ý kiến tài xế xe xăng về khó khăn, thách thức khi chuyển đổi để có cơ sở trình đề án này.

Trong quá trình thực hiện, Viện sẽ lưu ý làm rõ cơ sở pháp lý, thủ tục, thẩm quyền và trách nhiệm thực hiện đối với từng chính sách cụ thể, hoàn chỉnh báo cáo, tham mưu UBND TP.HCM trong tháng 9.