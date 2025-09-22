Sân bay miền Bắc, miền Trung bị ảnh hưởng bởi siêu bão Ragasa

Siêu bão Ragasa (bão số 9) được dự báo có thể gây ảnh hưởng nặng nề đến các sân bay và hoạt động điều hành bay.

Siêu bão có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động hàng không dân dụng, đặc biệt là công tác điều hành bay của VATM. Ảnh: VNA.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN), Tổng công ty Quản lý Bay Việt Nam (VATM) đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp để triển khai các biện pháp ứng phó với siêu bão Ragasa (Bão số 9). Chủ trì cuộc họp là ông Nguyễn Văn Dũng - Phó trưởng ban PCTT&TKCN.

Siêu bão Ragasa được dự báo là một trong những cơn bão mạnh nhất năm 2025 từng ghi nhận trên Biển Đông, với sức gió lên đến 270 km/h, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động hàng không dân dụng, đặc biệt là công tác điều hành bay của VATM.

Cơn bão này duy trì trong ít nhất hai ngày tới trên Biển Đông, với phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rộng từ vĩ tuyến 18 trở ra phía Bắc và nguy cơ dông lốc ngay cả khi tâm bão còn cách xa 300-400 km, dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến các phân khu kiểm soát không lưu (ACC) Hà Nội và TP.HCM cũng như các sân bay miền Bắc và miền Trung.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Dũng đã chỉ đạo các thành viên Ban chỉ huy báo cáo tình hình chuẩn bị và các phương án ứng phó.

Đại diện trung tâm khí tượng hàng không trình bày các kịch bản dự báo, hướng di chuyển của bão, đồng thời nhận định rằng nếu bão chuyển hướng lên phía Bắc, mức độ ảnh hưởng đến các sân bay sẽ giảm bớt.

Các cơ quan, đơn vị khác báo cáo đã chủ động rà soát dữ liệu điều hành bay, sẵn sàng điều chỉnh hướng bay để tránh bão, cùng các biện pháp chuẩn bị khác nhằm hỗ trợ công tác phòng chống siêu bão.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN yêu cầu ban chỉ huy tại các cơ quan, đơn vị toàn hệ thống kích hoạt ngay các phương án ứng phó bão/áp thấp nhiệt đới.

Cụ thể, cần phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các thành viên ứng trực 24/24, thực hiện các biện pháp theo nguyên tắc "bốn tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ). Các đơn vị phải sẵn sàng bố trí lực lượng trực ca/kíp và đảm bảo hậu cần đầy đủ.

Ngoài việc chuẩn bị lực lượng, phương tiện và hậu cần, các đơn vị phải rà soát, bổ sung nội dung phương án ứng phó theo cấp độ rủi ro thiên tai và ban hành kịch bản phù hợp. Báo cáo ứng phó bắt buộc phải gửi về cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy trước 10h ngày 24/9.

Liên quan đến siêu bão Ragasa, Bộ Xây dựng cũng đã có công điện khẩn, yêu cầu các đơn vị trực thuộc và địa phương tập trung cao độ, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống bão, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, phương tiện và hạ tầng.

Theo công điện, Cục Hàng không Việt Nam phải chỉ đạo các hãng bay theo dõi sát tình hình, kịp thời điều chỉnh kế hoạch bay, đồng thời tăng cường kiểm tra cơ sở hạ tầng sân bay, nhà ga để bảo đảm tuyệt đối an toàn hoạt động hàng không.