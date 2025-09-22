Bộ Xây dựng yêu cầu lên kịch bản xấu nhất để ứng phó bão Ragasa

Bão Ragasa được dự báo có cường độ tương đương hoặc mạnh hơn siêu bão Yagi năm 2024. Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động triển khai phương án phòng chống từ sớm.

Siêu bão Ragasa có cường độ rất mạnh, diễn biến phức tạp. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Bộ Xây dựng vừa phát công điện yêu cầu các đơn vị trực thuộc và Sở Xây dựng 11 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Ragasa sẽ đi vào biển Đông tối nay, trở thành cơn bão số 9 trong năm nay với sức gió duy trì ở mức cực đại cấp 16-17, giật trên cấp 17, sóng cao trên 10 m. Đây là cường độ được đánh giá tương đương hoặc mạnh hơn bão Yagi từng gây thiệt hại lớn năm 2024.

Trước tình hình này, Bộ Xây dựng yêu cầu tất cả cơ quan, đơn vị triển khai biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng người dân, hạn chế thiệt hại tài sản, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Cụ thể, Cục Đường bộ phải rà soát, cắm biển báo, rào chắn, cấm đường tại các vị trí nguy hiểm; bố trí máy móc, vật tư, nhân lực ở những vị trí trọng yếu thường xuyên bị sụt trượt để chủ động khắc phục, đảm bảo giao thông trong thời gian nhanh nhất, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ trọng điểm trong khu vực chịu ảnh hưởng.

Cục Đường sắt và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam được yêu cầu thực hiện nghiêm chế độ tuần tra tại các công trình, vị trí xung yếu, khu vực trọng điểm như cầu, đường yếu, dễ bị ngập nước; các đoạn đường đèo dốc, khu vực hay xảy ra lũ quét... sẵn sàng, chủ động ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện.

Hai cơ quan này cũng có trách nhiệm lên kế hoạch dừng tàu, giãn tàu, tăng bo, chuyển tải hành khách khi tình hình mưa lũ gây ngập úng, sụt trượt tại các khu gian phải dừng tàu.

Đối với đường thủy và hàng hải, Bộ chỉ đạo kiểm soát chặt việc ra khơi, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn. Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam phải bố trí phương tiện sẵn sàng.

Cục Hàng không cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết trong khu vực bị ảnh hưởng của bão, điều chỉnh lịch bay, tăng cường kiểm tra hạ tầng sân bay để bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Ngoài ra, Sở Xây dựng các địa phương trong vùng bão phải kiểm tra, xử lý cây xanh có nguy cơ gãy đổ, chuẩn bị máy bơm, thiết bị chống ngập úng đô thị, sẵn sàng hỗ trợ người dân tại các khu vực ngập sâu.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực ban 24/24, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng.