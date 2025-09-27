Đóng cửa 4 sân bay do bão Bualoi

Cảng hàng không Đồng Hới, Thọ Xuân, Phú Bài và Đà Nẵng sẽ ngừng tiếp nhận tàu bay trong 2 ngày 28-29/9 do ảnh hưởng của bão Bualoi (bão số 10).

4 sân bay khu vực miền Trung sẽ tạm đóng cửa trong 2 ngày 28-29/9 do ảnh hưởng của cơn bão số 10. Ảnh: NIA.

Ngày 27/9, Cục Hàng không Việt Nam cho biết sẽ ngừng tiếp nhận tàu bay tại các cảng hàng không Đồng Hới, Thọ Xuân, Phú Bài và Đà Nẵng trong ngày 28-29/9. Các cảng hàng không này dự báo nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão Bualoi (bão số 10), riêng Phú Bài, Đà Nẵng dự kiến chịu gió giật sớm do hoàn lưu bão.

Theo đó, sân bay Đồng Hới (Quảng Trị) ngừng tiếp thu tàu bay từ 13h đến 22h ngày 28/9; sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) từ 22h ngày 28/9 đến 7h ngày 29/9; sân bay Phú Bài (TP Huế) từ 8h đến 14h ngày 28/9 và sân bay Đà Nẵng đóng cửa từ 6h đến 11h ngày 28/9.

Các cảng Nội Bài (Hà Nội), Vân Đồn (Quảng Ninh), Cát Bi (Hải Phòng) và Chu Lai (Đà Nẵng) cũng được khuyến cáo chủ động cập nhật thông tin, đề phòng khi bão có diễn biến bất thường.

Đối với sân bay Vân Đồn và các Cảng hàng không trực thuộc ACV trong vùng ảnh hưởng của bão số 10, cơ quan quản lý hàng không yêu cầu các đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không, hệ thống thông tin liên lạc... để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có) nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình, đài trạm, đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay.

Đồng thời triển khai phương án phòng chống mưa, bão, các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy trong cảng hàng không, sân bay, bảo vệ cho các công trình, phương tiện, thiết bị tại cảng hàng không, hạn chế thiệt hại do mưa, bão gây ra đến mức thấp nhất và nhanh chóng ổn định mọi hoạt động hàng không phục vụ các nhu cầu của hành khách.

Đối với các cảng hàng không đang triển khai thi công xây dựng công trình (Cát Bi, Vinh, Đồng Hới), cơ quan quản lý hàng không yêu cầu các nhà thầu thi công triển khai ngay công tác ứng phó bão; xác định các điểm dừng kỹ thuật để dừng thi công theo tình hình diễn biến của bão; chuẩn bị các điều kiện để kịp thời khắc phục các sự cố công trình, đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại do bão gây ra.

Ngoài ra, bố trí trực 24/24, các cảng cần chủ động cập nhật thông tin khí tượng để kịp thời đề xuất phương án khai thác phù hợp, an toàn.

Cục Hàng không cũng lưu ý các đơn vị sau khi bão suy yếu và đổ bộ vào đất liền có khả năng nguy cơ gây mưa sau bão.