Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Đóng cửa 4 sân bay do bão Bualoi

  • Thứ bảy, 27/9/2025 20:22 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Cảng hàng không Đồng Hới, Thọ Xuân, Phú Bài và Đà Nẵng sẽ ngừng tiếp nhận tàu bay trong 2 ngày 28-29/9 do ảnh hưởng của bão Bualoi (bão số 10).

4 sân bay khu vực miền Trung sẽ tạm đóng cửa trong 2 ngày 28-29/9 do ảnh hưởng của cơn bão số 10. Ảnh: NIA.

Ngày 27/9, Cục Hàng không Việt Nam cho biết sẽ ngừng tiếp nhận tàu bay tại các cảng hàng không Đồng Hới, Thọ Xuân, Phú Bài và Đà Nẵng trong ngày 28-29/9. Các cảng hàng không này dự báo nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão Bualoi (bão số 10), riêng Phú Bài, Đà Nẵng dự kiến chịu gió giật sớm do hoàn lưu bão.

Theo đó, sân bay Đồng Hới (Quảng Trị) ngừng tiếp thu tàu bay từ 13h đến 22h ngày 28/9; sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) từ 22h ngày 28/9 đến 7h ngày 29/9; sân bay Phú Bài (TP Huế) từ 8h đến 14h ngày 28/9 và sân bay Đà Nẵng đóng cửa từ 6h đến 11h ngày 28/9.

Các cảng Nội Bài (Hà Nội), Vân Đồn (Quảng Ninh), Cát Bi (Hải Phòng) và Chu Lai (Đà Nẵng) cũng được khuyến cáo chủ động cập nhật thông tin, đề phòng khi bão có diễn biến bất thường.

Đối với sân bay Vân Đồn và các Cảng hàng không trực thuộc ACV trong vùng ảnh hưởng của bão số 10, cơ quan quản lý hàng không yêu cầu các đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không, hệ thống thông tin liên lạc... để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có) nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình, đài trạm, đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay.

Đồng thời triển khai phương án phòng chống mưa, bão, các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy trong cảng hàng không, sân bay, bảo vệ cho các công trình, phương tiện, thiết bị tại cảng hàng không, hạn chế thiệt hại do mưa, bão gây ra đến mức thấp nhất và nhanh chóng ổn định mọi hoạt động hàng không phục vụ các nhu cầu của hành khách.

Đối với các cảng hàng không đang triển khai thi công xây dựng công trình (Cát Bi, Vinh, Đồng Hới), cơ quan quản lý hàng không yêu cầu các nhà thầu thi công triển khai ngay công tác ứng phó bão; xác định các điểm dừng kỹ thuật để dừng thi công theo tình hình diễn biến của bão; chuẩn bị các điều kiện để kịp thời khắc phục các sự cố công trình, đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại do bão gây ra.

Ngoài ra, bố trí trực 24/24, các cảng cần chủ động cập nhật thông tin khí tượng để kịp thời đề xuất phương án khai thác phù hợp, an toàn.

Cục Hàng không cũng lưu ý các đơn vị sau khi bão suy yếu và đổ bộ vào đất liền có khả năng nguy cơ gây mưa sau bão.

Hoãn, hủy thêm nhiều chuyến bay ngày 24/9 vì bão Ragasa

Trong ngày 24/9, các chuyến bay của Vietnam Airlines đến và đi từ sân bay Cát Bi (Hải Phòng) sẽ phải điều chỉnh giờ cất, hạ cánh trước 11h.

19:54 23/9/2025

6 sân bay dự kiến chịu ảnh hưởng của siêu bão Ragasa

Theo Cục hàng không, các sân bay nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của siêu bão Ragasa (bão số 9) gồm Nội Bài, Vân Đồn, Cát Bi, Thọ Xuân, Vinh, Đồng Hới.

17:57 23/9/2025

Nhiều chuyến bay bị hoãn, hủy vì bão Ragasa

Vietnam Airlines hoãn, hủy nhiều chuyến bay vì tình hình thời tiết phức tạp do bão Ragasa gây ra. Nhiều chuyến bay cũng bị ảnh hưởng dây chuyền.

11:40 23/9/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Diệu Thanh

Đồng Hới tàu bay bão Bualoi Đà Nẵng Bão ACV sân bay Quảng Trị Thọ Xuân

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    • Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

      Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

      Chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn, ACV hiện quản lý, khai thác hệ thống 22 Cảng hàng không trong cả nước, bao gồm 9 Cảng hàng không quốc tế và 13 Cảng hàng không nội địa.

      • Thành lập: 1975
      • Trực thuộc: Nhà nước
      • Mã cổ phiếu: ACV

      Website

    • Đà Nẵng

      Đà Nẵng
      • Diện tích: 1.285km2
      • Dân số: 1,347 triệu (2016)
      • Phân chia hành chính: 6 quận, 2 huyện
      • Vùng: Nam Trung Bộ
      • Mã điện thoại: 236
      • Biển số xe: 43

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý