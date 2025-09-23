Hoãn, hủy thêm nhiều chuyến bay ngày 24/9 vì bão Ragasa

Trong ngày 24/9, các chuyến bay của Vietnam Airlines đến và đi từ sân bay Cát Bi (Hải Phòng) sẽ phải điều chỉnh giờ cất, hạ cánh trước 11h.

Bão Ragasa (bão số 9) gây ảnh hưởng đến 6 sân bay ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ảnh: CAAV.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Ragasa (bão số 9), Vietnam Airlines cho biết sẽ tiếp tục điều chỉnh lịch khai thác một số chuyến bay nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

Cụ thể, ngày 23/9, chuyến bay VN580 hành trình TP.HCM - Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) sẽ được điều chỉnh thời gian cất cánh sang 3h ngày 24/9; chuyến bay VN586 hành trình Hà Nội - Cao Hùng được thay đổi lịch khai thác sang 3h54 ngày 24/9.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines sẽ hủy các chuyến bay giữa Hà Nội/TP.HCM và Hong Kong (Trung Quốc); Hà Nội/TP.HCM và Quảng Châu trong hai ngày 23 và 24/9.

Ngoài ra, trong ngày 24/9, các chuyến bay đến và đi từ sân bay Cát Bi (Hải Phòng) sẽ điều chỉnh giờ cất, hạ cánh trước 11h.

Trong cùng thời gian này, một số chuyến bay nội địa và quốc tế khác có thể bị ảnh hưởng dây chuyền do tác động của bão.

Vietnam Airlines Group khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp. Việc chủ động cài dây an toàn, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, là biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.

Trước đó, Vietjet cũng cho biết một số chuyến bay trong ngày 23/9 đã phải điều chỉnh kế hoạch bay. Cụ thể, hãng đã tạm ngừng 4 chuyến bay gồm VJ8892/VJ8893 chặng Đà Nẵng - Macao (Trung Quốc) - Đà Nẵng và VJ876/VJ877 chặng TP.HCM - Hong Kong (Trung Quốc) - TP.HCM. Một số chuyến bay khác của hãng cũng chịu ảnh hưởng dây chuyền.

Vietjet lưu ý hành khách kiểm tra lịch trình bay và thời tiết trước khi đến sân bay vì một số chuyến bay có thể tạm dừng khai thác hoặc thay đổi giờ bay do ảnh hưởng của bão.

"Những lúc thời tiết xấu, hãng hàng không rất mong nhận được sự chia sẻ của quý hành khách bởi đây là tình huống bất khả kháng, làm phát sinh chi phí lớn cho hãng, tốn kém nhiên liệu... Tuy nhiên, an toàn của quý hành khách luôn được hãng ưu tiên hàng đầu", đại diện Vietjet cho biết.

Theo Cục Hàng không, các sân bay nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của siêu bão Ragasa (bão số 9) gồm Nội Bài, Vân Đồn, Cát Bi, Thọ Xuân, Vinh, Đồng Hới.

Cục Hàng không yêu cầu các hãng bay tăng cường công tác phối hợp; theo dõi chặt chẽ diễn biến của siêu bão Ragasa để có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp và đảm bảo an toàn cho hoạt động bay.

Đồng thời cập nhật đầy đủ thông tin khí tượng từ các cơ sở khí tượng hàng không liên quan và căn cứ tình hình thực tế để triển khai các hành động ứng phó cần thiết, giảm thiểu tác động đến khai thác, đảm bảo an toàn hoạt động bay, bảo vệ người và tài sản của đơn vị trước thiên tai.