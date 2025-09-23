Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Hoãn, hủy thêm nhiều chuyến bay ngày 24/9 vì bão Ragasa

  • Thứ ba, 23/9/2025 19:54 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Trong ngày 24/9, các chuyến bay của Vietnam Airlines đến và đi từ sân bay Cát Bi (Hải Phòng) sẽ phải điều chỉnh giờ cất, hạ cánh trước 11h.

Bão Ragasa (bão số 9) gây ảnh hưởng đến 6 sân bay ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ảnh: CAAV.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Ragasa (bão số 9), Vietnam Airlines cho biết sẽ tiếp tục điều chỉnh lịch khai thác một số chuyến bay nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

Cụ thể, ngày 23/9, chuyến bay VN580 hành trình TP.HCM - Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) sẽ được điều chỉnh thời gian cất cánh sang 3h ngày 24/9; chuyến bay VN586 hành trình Hà Nội - Cao Hùng được thay đổi lịch khai thác sang 3h54 ngày 24/9.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines sẽ hủy các chuyến bay giữa Hà Nội/TP.HCM và Hong Kong (Trung Quốc); Hà Nội/TP.HCM và Quảng Châu trong hai ngày 23 và 24/9.

Ngoài ra, trong ngày 24/9, các chuyến bay đến và đi từ sân bay Cát Bi (Hải Phòng) sẽ điều chỉnh giờ cất, hạ cánh trước 11h.

Trong cùng thời gian này, một số chuyến bay nội địa và quốc tế khác có thể bị ảnh hưởng dây chuyền do tác động của bão.

Vietnam Airlines Group khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp. Việc chủ động cài dây an toàn, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, là biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.

Trước đó, Vietjet cũng cho biết một số chuyến bay trong ngày 23/9 đã phải điều chỉnh kế hoạch bay. Cụ thể, hãng đã tạm ngừng 4 chuyến bay gồm VJ8892/VJ8893 chặng Đà Nẵng - Macao (Trung Quốc) - Đà Nẵng và VJ876/VJ877 chặng TP.HCM - Hong Kong (Trung Quốc) - TP.HCM. Một số chuyến bay khác của hãng cũng chịu ảnh hưởng dây chuyền.

Vietjet lưu ý hành khách kiểm tra lịch trình bay và thời tiết trước khi đến sân bay vì một số chuyến bay có thể tạm dừng khai thác hoặc thay đổi giờ bay do ảnh hưởng của bão.

"Những lúc thời tiết xấu, hãng hàng không rất mong nhận được sự chia sẻ của quý hành khách bởi đây là tình huống bất khả kháng, làm phát sinh chi phí lớn cho hãng, tốn kém nhiên liệu... Tuy nhiên, an toàn của quý hành khách luôn được hãng ưu tiên hàng đầu", đại diện Vietjet cho biết.

Theo Cục Hàng không, các sân bay nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của siêu bão Ragasa (bão số 9) gồm Nội Bài, Vân Đồn, Cát Bi, Thọ Xuân, Vinh, Đồng Hới.

Cục Hàng không yêu cầu các hãng bay tăng cường công tác phối hợp; theo dõi chặt chẽ diễn biến của siêu bão Ragasa để có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp và đảm bảo an toàn cho hoạt động bay.

Đồng thời cập nhật đầy đủ thông tin khí tượng từ các cơ sở khí tượng hàng không liên quan và căn cứ tình hình thực tế để triển khai các hành động ứng phó cần thiết, giảm thiểu tác động đến khai thác, đảm bảo an toàn hoạt động bay, bảo vệ người và tài sản của đơn vị trước thiên tai.

6 sân bay dự kiến chịu ảnh hưởng của siêu bão Ragasa

Theo Cục hàng không, các sân bay nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của siêu bão Ragasa (bão số 9) gồm Nội Bài, Vân Đồn, Cát Bi, Thọ Xuân, Vinh, Đồng Hới.

7 giờ trước

Chỉ đạo mới nhất của Chính phủ về tiến độ dự án sân bay Long Thành

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ ngành, địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

11 giờ trước

Rõ thời điểm bán vé chuyến bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Air

Hãng hàng không thành viên của Tập đoàn Sun Group sẽ chính thức bán vé từ ngày 15/10 và có chuyến bay thương mại đầu tiên sau đó nửa tháng.

11 giờ trước

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Diệu Thanh

sân bay Ragasa bão số 9 Hải Phòng Bão Vietjet Air hoãn bay huỷ bay chuyến bay

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    • VietJet Air

      VietJet Air

      Công ty cổ phần Hàng không VietJet là hãng hàng không tư nhân đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời là một trong số ít hãng hàng không hiếm hoi trên thế giới có lãi ngay từ năm thứ 2 hoạt động. Theo tuyến bố của hãng này, năm 2017, hãng chiếm 43% thị phần bay nội địa. Tuy nhiên, VietJet cũng dính nhiều lùm xùm liên quan tới các chiến lược marketing đặc biệt là việc cho tiếp viên mặc bikini hồi mới ra mắt.

      • Thành lập: 2007
      • Sáng lập: Nguyễn Thị Phương Thảo và cộng sự
      • Mã cổ phiếu: VJC

      Website

    • Hải Phòng

      Hải Phòng
      • Diện tích: 1.561,7 km²
      • Dân số: 1.980.800
      • Phân chia hành chính: 7 quận, 6 huyện và 2 huyện đảo
      • Vùng: Bắc Bộ
      • Mã điện thoại: 225
      • Biển số xe: 15, 16

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý