Chưa đổ bộ, bão Bualoi đã làm gián đoạn hàng không, đường sắt thế nào?

Các cảng hàng không miền Trung phải tạm dừng tiếp nhận tàu bay. Tuyến đường sắt Bắc - Nam cũng ghi nhận sạt lở, tàu tạm phong tỏa một số đoạn.

Hàng loạt hoạt động giao thông hàng không và đường sắt đã bị ảnh hưởng bởi bão số 10. Ảnh: Diệp Anh.

Chiều 28/9, khi bão số 10 (tên quốc tế Bualoi) còn đang ngoài khơi, hàng loạt hoạt động giao thông hàng không và đường sắt đã bị ảnh hưởng.

Theo báo cáo nhanh lúc 16h chiều 28/9 của Bộ Xây dựng, để bảo đảm an toàn, 4 sân bay gồm Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới và Thọ Xuân đã lần lượt tạm dừng tiếp nhận máy bay trong ngày.

Trong đó, sân bay Đà Nẵng dừng tiếp nhận từ 6h đến 11h nhưng được cho phép hoạt động trở lại từ 10h, sớm hơn 1 tiếng so với kế hoạch. Phú Bài ban đầu dự kiến mở lại lúc 14h nhưng sau đó đã điều chỉnh, kéo dài thời gian ngừng tiếp nhận máy bay đến 17h. Đồng Hới tiếp tục tạm dừng đến 3h sáng 29/9, còn Thọ Xuân ngừng từ 22h ngày 28/9 đến 7h hôm sau.

Thống kê trong ngày cho thấy tại sân bay Đà Nẵng có 8 chuyến bay bị hủy, 51 chuyến hoãn, 6 chuyến phải chuyển hướng hạ cánh sang sân bay dự bị và 17 chuyến bay phải chờ.

Tại Phú Bài, 28 chuyến bay buộc phải hủy, Đồng Hới ghi nhận 2 chuyến hủy, trong khi Thọ Xuân có 4 chuyến bị hủy và 6 chuyến bay sớm để tránh bão. Ngoài ra, có 64 chuyến bay được điều chỉnh đường bay để tránh bão.

Cục Hàng không khẳng định chưa có thiệt hại về người và cơ sở vật chất.

Trong khi đó, đường sắt Bắc - Nam cũng chịu tác động trực tiếp từ mưa to, gió mạnh trước bão. Tại Km466+610, khu vực nam Hầm số 5 (khu gian Lạc Sơn - Lệ Sơn), đá từ núi cao rơi xuống đường sắt làm vỡ tà vẹt, biến dạng một thanh ray dài 12,5 m.

Tại Hầm số 6 (Km725+210), một mảng lớn tường hầm bị bung, đá và vữa rơi xuống, nguy cơ sụt lở lan rộng. Đơn vị quản lý phải phong tỏa khu gian từ 13h và khôi phục vào 14h20 cùng ngày.

Ngoài ra, mưa giông kèm sét đã làm hỏng hàng loạt thiết bị tín hiệu trên tuyến, từ cảm biến, camera giám sát đến hệ thống điều khiển cần chắn. Nhiều ga như Lăng Cô, Cầu Hai, Hải Vân, Kim Liên, Thanh Khê... phải dùng ắc quy dự phòng để duy trì vận hành.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị tăng cường tuần tra, trực gác tại các vị trí xung yếu, đồng thời khẩn trương huy động nhân lực và thiết bị để khắc phục hư hỏng, bảo đảm an toàn chạy tàu.

Với đường bộ, báo cáo ghi nhận trên tuyến Quốc lộ 8C tại Hà Tĩnh có tràn khe sâu km133+304 bị ngập trung bình 60 cm gây tắc đường. Lực lượng chức năng đã lập rào chắn và trực gác, dự kiến thông xe trở lại trong tối 28/9.

Trên biển, lực lượng hàng hải đã triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp. Các cảng vụ tăng cường kiểm tra, kiểm đếm, xác định 670 tàu thuyền đang neo đậu tại các khu vực từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, đồng thời liên tục hướng dẫn tránh bão.

Tại Quảng Trị, hai tàu cá gặp nạn ở luồng Cửa Việt, một chiếc bị chìm, một chiếc vỡ mạn, nước tràn. Lực lượng cứu nạn đã đưa được 8 ngư dân vào bờ an toàn, song còn 3 thuyền viên mất tích.

Các cơ quan chức năng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, duy trì trực ban 24/24h và sẵn sàng triển khai phương án ứng phó. Với hàng không, việc điều chỉnh lịch bay sẽ được cập nhật theo giờ, còn đường sắt đang tập trung khắc phục nhanh nhất để hạn chế gián đoạn hành khách và hàng hóa.

Đến 18h hôm nay, tâm bão Bualoi cách bắc Quảng Trị 90 km, mạnh cấp 12. Dự kiến 1h sáng mai, tâm bão đi vào Quảng Trị - Thanh Hóa, cường độ 9-12. Trên đường vào bờ, bão gây gió mạnh, mưa to từ Đà Nẵng trở ra phía Bắc.