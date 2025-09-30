Lũ đặc biệt lớn trên sông Thao, Bộ Xây dựng thông báo khẩn

Bộ Xây dựng yêu cầu khẩn trương ứng phó lũ đặc biệt lớn trên sông Thao sau bão số 10 (Bualoi), kiên quyết ngăn người dân qua lại khu vực nguy hiểm.

Nhiều tỉnh phía Bắc ngập nặng sau bão số 10. Ảnh: Khương Đặng/VietNamNet.

Bộ Xây dựng vừa phát đi công điện khẩn gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc và Sở Xây dựng nhiều tỉnh, thành, yêu cầu tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 10. Nội dung công điện nhấn mạnh yêu cầu ứng phó với tình hình lũ lụt lớn trên sông Thao đi qua các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ.

Theo chỉ đạo, các lực lượng phải tổ chức canh gác, kiểm soát, hỗ trợ và hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, đoạn ngập sâu, nước chảy xiết, cũng như những khu vực đã sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở.

Bộ Xây dựng lưu ý các cơ quan quản lý kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi chưa bảo đảm an toàn, tránh xảy ra thiệt hại đáng tiếc do chủ quan.

Các cơ quan cũng có trách nhiệm bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng khắc phục sự cố, duy trì thông suốt các trục giao thông chính khi có mưa lớn, ngập lụt.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huy động tối đa nhân lực, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với địa phương để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão, lũ, sớm ổn định đời sống, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Bộ yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực ban 24/24 giờ và báo cáo kịp thời những tình huống đột xuất về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ.