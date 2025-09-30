Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lũ đặc biệt lớn trên sông Thao, Bộ Xây dựng thông báo khẩn

  • Thứ ba, 30/9/2025 19:02 (GMT+7)
Bộ Xây dựng yêu cầu khẩn trương ứng phó lũ đặc biệt lớn trên sông Thao sau bão số 10 (Bualoi), kiên quyết ngăn người dân qua lại khu vực nguy hiểm.

Nhiều tỉnh phía Bắc ngập nặng sau bão số 10. Ảnh: Khương Đặng/VietNamNet.

Bộ Xây dựng vừa phát đi công điện khẩn gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc và Sở Xây dựng nhiều tỉnh, thành, yêu cầu tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 10. Nội dung công điện nhấn mạnh yêu cầu ứng phó với tình hình lũ lụt lớn trên sông Thao đi qua các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ.

Theo chỉ đạo, các lực lượng phải tổ chức canh gác, kiểm soát, hỗ trợ và hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, đoạn ngập sâu, nước chảy xiết, cũng như những khu vực đã sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở.

Bộ Xây dựng lưu ý các cơ quan quản lý kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi chưa bảo đảm an toàn, tránh xảy ra thiệt hại đáng tiếc do chủ quan.

Các cơ quan cũng có trách nhiệm bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng khắc phục sự cố, duy trì thông suốt các trục giao thông chính khi có mưa lớn, ngập lụt.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huy động tối đa nhân lực, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với địa phương để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão, lũ, sớm ổn định đời sống, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Bộ yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực ban 24/24 giờ và báo cáo kịp thời những tình huống đột xuất về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ.

Lũ đặc biệt lớn trên sông Thao

Lúc 1h sáng nay (30/9), lũ trên sông Thao tại trạm Yên Bái đã lên trên mức báo động là 1,68 m. Lưu lượng về hồ Thác Bà lúc 22h tối qua lên tới 4.110 m3/s.

Khoảnh khắc cha ôm con chạy lũ gây xúc động

Hình ảnh người cha ở Tuyên Quang (trước đây là Hà Giang) đưa 3 đứa con nhỏ chạy sang nhà hàng xóm để tránh mưa bão khiến người xem không kìm được xúc động.

Nước lũ về ồ ạt, 19 hồ thủy điện phải mở cửa xả

Tính đến 6h30 sáng 30/9, cả nước đã có 19 hồ thủy điện phải điều tiết xả lũ, bảo đảm dung tích phòng lũ và vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

