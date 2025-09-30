Nước lũ về ồ ạt, 19 hồ thủy điện phải mở cửa xả

Tính đến 6h30 sáng 30/9, cả nước đã có 19 hồ thủy điện phải điều tiết xả lũ, bảo đảm dung tích phòng lũ và vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du.

Các hồ thủy điện phải xả lũ bao gồm:

Hồ thủy điện Tuyên Quang mở 2 cửa xả sâu, tổng lượng nước xả là hơn 1.847 m3/s, trong đó lượng nước xả qua đập tràn là 1.246 m3/s và lượng nước xả qua nhà máy đạt hơn 601 m3/s. Hiện mực nước của nhà máy này đạt 120/90 m (mực nước chết), lưu lượng nước về hồ đạt 4.418 m3/s.

Hồ thủy điện Thác Bà (Lào Cai), mở 2 cửa xả mặt, tổng lượng nước xả là hơn 1.284 m3/s. Hiện mực nước của nhà máy này đạt 58/46 m (mực nước chết), lưu lượng nước về hồ đạt 3.100 m3/s.

Thủy điện Hoà Bình đã phải mở 2 cửa xả lũ. Ảnh: EVN.

Hồ thủy điện Hòa Bình cũng đã mở 2 cửa xả vào tối 29/9 và rạng sáng 30/9 với tổng lượng nước xả là 5.705 m3/s. Hiện mực nước của nhà máy này đạt 117/80 m (mực nước chết), lưu lượng nước về hồ đạt 5.712 m3/s.

Hồ thuỷ điện Trung Sơn (Thanh Hóa) mở 5 cửa xả mặt, tổng lượng nước xả là 1.110 m3/s, trong đó lượng nước xả qua đập tràn là 635 m³/s và lượng nước xả qua nhà máy đạt 475 m³/s. Hiện mực nước của nhà máy này đạt 160/150 m (mực nước chết), lưu lượng nước về hồ đạt 1.495m3/s.

Hồ thủy điện Bản Vẽ (Nghệ An) mở 1 cửa xả, lượng nước xả đạt 356 m3/s, lưu lượng nước từ thượng nguồn về hồ là 2.063 m3/s, mực nước của nhà máy này đạt 200/155 m (mực nước chết).

Hồ thuỷ điện Quảng Trị (Quảng Trị), mở 1 cửa xả mặt, tổng lượng nước xả là 49 m3/s, lượng nước xả qua đập tràn là 30 m3/s.

Các hồ thuỷ điện khác cũng phải mở từ 1-6 cửa xả lũ gồm: hồ thủy điện Sông Bung 2, Sông Bung 4, Sông Ba Hạ, An Khê, Sê San 3A, Sê San 4, Pleikrông, Sê San 3, Ialy, Buôn Tua Srah, Srêpốk 3, Buôn Kuốp, Đơn Dương.

Theo thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), các nhà máy thủy điện thuộc EVN (trong đó bao gồm các Tổng công ty Phát điện) ở khu vực bị ảnh hưởng bão số 10 vẫn đảm bảo an toàn công trình.

Khắc phục sự cố mất điện ở miền Trung sau bão số 10

Do ảnh hưởng gió bão và mưa lớn liên tục kéo dài đã dẫn đến xảy ra một số sự cố trên hệ thống lưới điện cao áp 500/220/110kV. Ngay sau khi gió bão giảm cấp, các đơn vị vận hành đã khẩn trương huy động phương tiện và nhân lực khắc phục các sự cố.

EVN đã huy động nhân lực để khắc phục hậu quả của bão số 10. Ảnh: EVN.

Hiện tại, các đơn vị thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và các Tổng công ty Điện lực miền Bắc, miền Trung đã khôi phục được 7/15 sự cố trên lưới điện 500kV, khôi phục được 16/18 sự cố trên lưới điện 220kV và khôi phục được 42/66 sự cố trên lưới điện 110kV.

Do ảnh hưởng bởi bão số 10, đến chiều 29/9 đã có tổng cộng khoảng 3,4 triệu khách hàng sử dụng điện thuộc nhiều tỉnh ở miền Bắc và miền Trung bị gián đoạn cung cấp điện, trong đó tập trung chính ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã huy động tổng cộng khoảng 2.400 người và nhiều phương tiện của đơn vị Điện lực tại chỗ và từ nhiều đơn vị bạn để tập trung hỗ trợ cho các khu vực bị ảnh hưởng nhằm khôi phục cung cấp điện nhanh nhất có thể đối với các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bão.