Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Bộ Xây dựng yêu cầu ứng phó khẩn cấp, khắc phục hậu quả bão số 10

  • Thứ hai, 29/9/2025 20:55 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị tập trung toàn lực xử lý ngập lụt, lũ quét, sạt lở, bảo đảm thông suốt giao thông và an toàn công trình.

Sau khi bão số 10 quần thảo nhiều giờ, nhiều nơi tại Nghệ An, Hà Tĩnh chìm trong cảnh tan hoang. Ảnh: Việt Linh.

Bộ Xây dựng vừa phát đi công điện khẩn gửi các cục, sở xây dựng địa phương, doanh nghiệp trực thuộc, yêu cầu tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 10 cùng mưa lũ sau bão.

Trong công điện, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị huy động tối đa lực lượng, phương tiện, nguồn lực để đối phó với nguy cơ triều cường, mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, đồng thời khắc phục nhanh hậu quả thiên tai. Mục tiêu được nhấn mạnh là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và Nhà nước, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Cục Đường bộ Việt Nam được giao chỉ đạo rà soát, kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, tổ chức phân luồng từ xa, bố trí gác trực, rào chắn, phao tiêu tại những đoạn đường nguy hiểm. Trường hợp ách tắc, các đơn vị phải khẩn trương huy động máy móc, nhân lực để khắc phục, ưu tiên thông tuyến trên các trục chính, các tuyến phục vụ cứu hộ, cứu nạn.

Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt được yêu cầu tăng cường tuần tra cầu, đường yếu, khu vực dễ ngập lụt, lũ quét, các đoạn đèo dốc thường xảy ra sạt lở. Các đơn vị phải chuẩn bị phương án dừng tàu, giãn tàu hoặc chuyển tải hành khách khi có sự cố nhằm bảo đảm an toàn.

Đối với hàng hải và đường thủy, công điện nêu rõ yêu cầu rà soát, khôi phục hệ thống phao tiêu, báo hiệu bị trôi dạt do bão, quản lý chặt chẽ hoạt động neo đậu phương tiện, xử lý nguy cơ trôi dạt tại khu vực công trình vượt sông.

Cục Hàng không có trách nhiệm theo dõi sát diễn biến thời tiết, điều chỉnh lịch bay khi cần thiết để bảo đảm an toàn tuyệt đối hoạt động bay. Các sân bay, nhà ga, hệ thống thông tin liên lạc, chỉ huy bay phải được tăng cường kiểm tra, xử lý sự cố kịp thời.

Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng cần chỉ đạo các ban quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu bảo đảm an toàn thi công công trình, phòng chống sạt lở trong mùa mưa lũ, chuẩn bị phương án khắc phục sự cố và phối hợp duy trì giao thông thông suốt trên các tuyến vừa thi công vừa khai thác.

Sở Xây dựng các địa phương trong vùng ảnh hưởng của bão có trách nhiệm phối hợp với chính quyền và các ngành liên quan để khẩn trương khắc phục sự cố, phân luồng, đảm bảo lưu thông trên đường bộ, đường sắt và đường thủy.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực ban 24/24h, báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự khi phát sinh vấn đề đột xuất.

Thành Vinh tan hoang, cuộc sống người dân đảo lộn do mất điện

Sau khi bão số 10 quần thảo nhiều giờ, phường Thành Vinh (TP. Vinh cũ, tỉnh Nghệ An) chìm trong cảnh tan hoang, hàng nghìn hộ dân mất điện diện rộng, sinh hoạt bị đảo lộn.

7 giờ trước

Bão Bualoi gây nhiều thiệt hại, Bộ Y tế gửi công điện khẩn

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã ký công điện khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh miền Bắc, miền Trung, yêu cầu khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 10.

7 giờ trước

Bão số 10 càn quét đất liền Việt Nam nhìn từ vệ tinh

Ảnh vệ tinh cho thấy bão số 10 (Bualoi) đổ bộ đất liền nước ta trong rạng sáng ngày 29/9.

8 giờ trước

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Thủy Tiên

khôi phục sau bão hậu quả bão khắc phục sau bão Bão bão số 10 bộ xây dựng khắc phục bão

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    Đọc tiếp

    Gia rau cu 'tang cap' theo mua bao hinh anh

    Giá rau củ 'tăng cấp' theo mưa bão

    28 phút trước 21:37 29/9/2025

    0

    Những ngày qua, mưa bão liên tiếp đã khiến giá nhiều loại rau củ quả tăng cao, trong khi sức mua của người dân chững lại.

    Kho vang cua My gia tri chua tung co hinh anh

    Kho vàng của Mỹ giá trị chưa từng có

    37 phút trước 21:28 29/9/2025

    0

    Dự trữ vàng của Mỹ vượt 1.000 tỷ USD về giá trị, gấp hơn 90 lần giá trị sổ sách, trong bối cảnh giá kim loại quý phá vỡ mọi kỷ lục.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý