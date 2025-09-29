Bộ Xây dựng yêu cầu ứng phó khẩn cấp, khắc phục hậu quả bão số 10

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị tập trung toàn lực xử lý ngập lụt, lũ quét, sạt lở, bảo đảm thông suốt giao thông và an toàn công trình.

Sau khi bão số 10 quần thảo nhiều giờ, nhiều nơi tại Nghệ An, Hà Tĩnh chìm trong cảnh tan hoang. Ảnh: Việt Linh.

Bộ Xây dựng vừa phát đi công điện khẩn gửi các cục, sở xây dựng địa phương, doanh nghiệp trực thuộc, yêu cầu tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 10 cùng mưa lũ sau bão.

Trong công điện, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị huy động tối đa lực lượng, phương tiện, nguồn lực để đối phó với nguy cơ triều cường, mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, đồng thời khắc phục nhanh hậu quả thiên tai. Mục tiêu được nhấn mạnh là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và Nhà nước, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Cục Đường bộ Việt Nam được giao chỉ đạo rà soát, kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, tổ chức phân luồng từ xa, bố trí gác trực, rào chắn, phao tiêu tại những đoạn đường nguy hiểm. Trường hợp ách tắc, các đơn vị phải khẩn trương huy động máy móc, nhân lực để khắc phục, ưu tiên thông tuyến trên các trục chính, các tuyến phục vụ cứu hộ, cứu nạn.

Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt được yêu cầu tăng cường tuần tra cầu, đường yếu, khu vực dễ ngập lụt, lũ quét, các đoạn đèo dốc thường xảy ra sạt lở. Các đơn vị phải chuẩn bị phương án dừng tàu, giãn tàu hoặc chuyển tải hành khách khi có sự cố nhằm bảo đảm an toàn.

Đối với hàng hải và đường thủy, công điện nêu rõ yêu cầu rà soát, khôi phục hệ thống phao tiêu, báo hiệu bị trôi dạt do bão, quản lý chặt chẽ hoạt động neo đậu phương tiện, xử lý nguy cơ trôi dạt tại khu vực công trình vượt sông.

Cục Hàng không có trách nhiệm theo dõi sát diễn biến thời tiết, điều chỉnh lịch bay khi cần thiết để bảo đảm an toàn tuyệt đối hoạt động bay. Các sân bay, nhà ga, hệ thống thông tin liên lạc, chỉ huy bay phải được tăng cường kiểm tra, xử lý sự cố kịp thời.

Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng cần chỉ đạo các ban quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu bảo đảm an toàn thi công công trình, phòng chống sạt lở trong mùa mưa lũ, chuẩn bị phương án khắc phục sự cố và phối hợp duy trì giao thông thông suốt trên các tuyến vừa thi công vừa khai thác.

Sở Xây dựng các địa phương trong vùng ảnh hưởng của bão có trách nhiệm phối hợp với chính quyền và các ngành liên quan để khẩn trương khắc phục sự cố, phân luồng, đảm bảo lưu thông trên đường bộ, đường sắt và đường thủy.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực ban 24/24h, báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự khi phát sinh vấn đề đột xuất.