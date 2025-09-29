Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa mất điện diện rộng vì bão số 10

Bão số 10 gây mất điện diện rộng tại nhiều tỉnh miền Trung và Bắc Trung Bộ, ảnh hưởng tới hàng triệu khách hàng. Hiện các đơn vị điện lực đang khẩn trương khắc phục sự cố.

Mái tôn trụ sở UBND phường Cửa Lò (Nghệ An) bị thiệt hại vì bão số 10. Ảnh: Việt Linh.

Thông tin nhanh từ Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), đến 7h sáng 29/9, bão số 10 (Bualoi) đã gây mất điện diện rộng, đặc biệt tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Cụ thể, bão đã làm ảnh hưởng đến lưới điện 110 kV của tổng công ty với 38 đường dây phải tạm ngừng vận hành tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, cùng 22 trạm biến áp 110 kV ngừng hoạt động ở Nghệ An và Hà Tĩnh.

Với lưới điện trung thế, trên 15.000 trạm biến áp (TBA) bị gián đoạn cấp điện, nhiều nhất là Nghệ An (gần 8.000 trạm), Hà Tĩnh (trên 4.000 trạm), Thanh Hóa (khoảng 2.820 trạm) và một phần nhỏ ở Ninh Bình.

Bão số 10 cũng đã làm ảnh hưởng tới gần 1,87 triệu khách hàng của EVNNPC, trong đó còn hơn 1,8 triệu khách hàng đang mất điện (chiếm khoảng 34% tổng số khách hàng mà EVNNPC phục vụ).

Hiện nay, toàn bộ khách hàng tỉnh Hà Tĩnh đang bị gián đoạn cung cấp điện, tại Nghệ An khoảng 88% và Thanh Hóa là khoảng 28%.

EVNNPC đã huy động 849 cán bộ, công nhân viên từ nhiều công ty đện lực phía Bắc để tham gia khắc phục. Trong đó, Hà Tĩnh có 309 người được chi viện từ các công ty điện lực Thái Nguyên, Sơn La, Điện Biên, Bắc Ninh và Lai Châu; Nghệ An có 540 người từ Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình và Quảng Ninh. Riêng Thanh Hóa đang tự triển khai với toàn bộ lực lượng tại chỗ, chưa cần điều động bổ sung.

Ngay trong đêm, các đội xung kích cùng thiết bị, vật tư và xe cẩu đã xuất quân hỗ trợ Hà Tĩnh và Nghệ An. EVNNPC cho biết sẽ tiếp tục điều động bổ sung lực lượng từ các đơn vị khác nhằm đẩy nhanh tiến độ khắc phục sự cố, sớm khôi phục cấp điện cho nhân dân.

Tại Quảng Trị, một số địa bàn thuộc các đội quản lý điện khu vực: Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Trạch bị mất điện hoàn toàn; các khu vực khác cũng chịu ảnh hưởng nặng nề gồm: Đồng Hới (30% khách hàng bị ảnh hưởng), Quảng Ninh (41%), Lệ Thủy (24%), Vĩnh Linh (30%), Gio Linh và Hải Lăng (14%)...

Theo thống kê, do ảnh hưởng của bão, trên toàn EVNCPC xảy ra 279 vụ sự cố trên lưới điện phân phối, khiến 7.456 trạm biến áp với gần 739.000 khách hàng bị mất điện. Các công ty điện lực đã huy động lực lượng xử lý, khắc phục được 207 vụ sự cố, đưa 5.100 trạm vào hoạt động trở lại, qua đó cấp điện cho gần 509.000 khách hàng.

Hiện còn 2.356 trạm phân phối với hơn 230.000 khách hàng bị mất điện, tập trung chủ yếu tại Quảng Trị với 228.059 khách hàng (2.332 trạm) và Huế với 2.267 khách hàng (24 trạm). Đến thời điểm này, Công ty Điện lực Quảng Ngãi và Công ty Điện lực Đà Nẵng đã hoàn thành việc khôi phục 100% cấp điện sau bão.

Đối với lưới điện 110 kV, trong ngày 28/9 xảy ra 16 sự cố, gồm 9 sự cố kéo dài và 7 sự cố thoáng qua, chủ yếu trên lưới điện khu vực Quảng Trị. Ước tính công suất bị mất do dừng cung cấp điện trên toàn EVNCPC là 120,3 MW.

Hiện các công ty điện lực trực thuộc EVNCPC đang khẩn trương thống kê thiệt hại, triển khai lực lượng xử lý sự cố cấp điện nhanh nhất cho khách hàng. Với những khu vực trũng thấp, ngập lụt hoặc bị chia cắt, EVNCPC sẽ chỉ cấp điện trở lại sau khi đảm bảo điều kiện an toàn.

Hiện hoàn lưu bão số 10 vẫn gây mưa lớn, gió mạnh trên diện rộng, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, gây khó khăn cho việc xử lý sự cố và tiếp cận hiện trường.

Do đó, Tổng giám đốc EVNNPC Nguyễn Đức Thiện yêu cầu các đơn vị tuyệt đối đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, khôi phục theo đúng quy trình "kiểm đếm - khảo sát - lập phương án và biện pháp an toàn - tổ chức thi công"; đồng thời huy động tối đa lực lượng, vật tư, thiết bị để sớm cấp điện trở lại cho người dân.

EVNNPC và các đơn vị thành viên đang ứng trực 100% quân số, bám sát diễn biến bão, đảm bảo an toàn vận hành và chủ động phương án xử lý sự cố.