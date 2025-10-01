Doanh nghiệp bảo hiểm hé lộ thiệt hại nặng nề sau bão Bualoi

Một số doanh nghiệp bảo hiểm cho biết ngay sau bão Bualoi, hàng loạt khách đã liên hệ thông báo tổn thất, ước tính chi phí lên tới hàng chục tỷ đồng.

Chiều 30/9, Tập đoàn Bảo hiểm DBV cho biết, chỉ 1 ngày sau khi bão số 10 (bão Bualoi) đổ bộ, doanh nghiệp đã tiếp nhận gần 70 vụ thông báo tổn thất do bão gây ra. Trong đó có khoảng 60 vụ liên quan đến xe cơ giới, còn lại là thiệt hại về tài sản, nhà xưởng và kho bãi. Tổng giá trị thiệt hại ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng.

Hàng loạt ô tô chết máy sau trận ngập nặng ở Hà Nội ngày 30/9 do hoàn lưu bão Bualoi.

Theo DBV, các tổn thất chủ yếu là tốc mái, hư hỏng hàng hóa do ngập nước, hỏng hóc thiết bị; đối với xe cơ giới là móp méo, gãy vỡ phần thân vỏ. Để kịp thời hỗ trợ khách hàng, doanh nghiệp đã điều động đội ngũ giám định viên Tài sản - Kỹ thuật đến trực tiếp các khu vực chịu ảnh hưởng nặng để ghi nhận thiệt hại, đánh giá mức độ tổn thất và đưa ra phương án bồi thường.

Tương tự, Bảo hiểm Bảo Việt cũng đang tiếp nhận các thông tin báo cáo và chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại sau bão Bualoi gây ra. Hiện tại, các đoàn công tác của Bảo Việt đã và đang ghi nhận tổn thất, giám định thiệt hại.

Trong khi đó, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) đã đề nghị Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam và các doanh nghiệp bảo hiểm báo cáo tình hình thiệt hại và bồi thường bảo hiểm do ảnh hưởng của bão Bualoi và mưa lũ trong ngày.

Trường hợp có thiệt hại phải kịp thời xác định thiệt hại về người và tài sản của các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; thực hiện ngay việc tạm ứng bồi thường, bồi thường và trả tiền bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ cho bên mua bảo hiểm, người thụ hưởng theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm và quy định pháp luật.

Ngoài tác động trực tiếp của bão Bualoi đến các tỉnh miền Trung thì ngày 30/9, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc cũng hứng mưa lớn và lũ lụt do hoàn lưu bão, gây ngập nặng kéo dài. Điều này khiến hàng loạt ô tô bị chết máy, hư hỏng. Dự kiến số vụ thiệt hại cần bồi thường bảo hiểm sẽ còn tăng mạnh thêm nữa, sau khi các doanh nghiệp đã thống kê, giám định đầy đủ.