Nhà ga bị tốc mái, nhiều sân bay hư hại nặng vì bão Bualoi

  • Thứ tư, 1/10/2025 22:26 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bão Bualoi gây thiệt hại nghiêm trọng cho hạ tầng hàng không, làm tốc mái nhà ga, làm hư hỏng nhiều công trình tại các sân bay miền Trung, khiến hoạt động khai thác bị gián đoạn.

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), từ ngày 26-29/9, bão Bualoi tác động trực tiếp đến hoạt động bay trong hai vùng thông báo bay Hà Nội và TP.HCM (FIR Hà Nội, FIR HCM).

Báo cáo nhanh cho thấy tại sân bay Vinh - Nghệ An, nhiều hạng mục bị tàn phá như mái nhà ga, nhà làm việc, kho hàng, hệ thống hàng rào; cây xanh gãy đổ, phương tiện hư hỏng. Tại sân bay Đồng Hới và Thọ Xuân, ghi nhận tình trạng tốc mái, ngập úng, sự cố hệ thống chiếu sáng, nhiều tấm ốp mái nhà ga bong bật, hàng rào tạm của công trình bị đổ sập.

Dù đã khôi phục hoạt động, các sân bay Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới và Thọ Xuân vẫn còn chuyến bay buộc phải đổi hướng hạ cánh. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục kiểm tra, khẩn trương khắc phục để sớm khôi phục giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Bao Bualoi anh 1

Mái nhà ga sân bay Phú Bài - Huế trước bão Bualoi hôm 27/9. Ảnh: ACV.

Hai chuyến bay của Bamboo Airways là QH102 hành trình Đà Nẵng - Hà Nội và QH204 chặng TP.HCM - Hà Nội đã phải chuyển hướng hạ cánh xuống Hải Phòng. Hãng này cho biết nhiều chuyến khác có nguy cơ bị ảnh hưởng dây chuyền nếu tình hình mưa bão chưa cải thiện.

Để hạn chế rủi ro, Cục HKVN đã yêu cầu các đơn vị trực 24/24h, thực hiện nghiêm quy trình ứng phó bão, kiểm tra hạ tầng, hệ thống thông tin liên lạc và khơi thông dòng chảy nhằm phòng ngập úng.

Các sân bay như Vân Đồn và những đơn vị trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cũng được chỉ đạo tăng cường biện pháp phòng chống, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất và nhanh chóng ổn định hoạt động phục vụ hành khách.

Bao Bualoi anh 2

Nhiều chuyến bay bị hoãn, hủy lịch khai thác vì ảnh hưởng của bão Bualoi. Ảnh minh họa: CNQ.

Trước đó, theo thống kê của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), bão Bualoi đã khiến hoạt động bay bị ảnh hưởng nặng nề. Cụ thể, ngày 26/9 có 42 chuyến bay phải đổi đường bay; ngày 27/9 có 181 chuyến bay đổi đường, tại sân bay Đà Nẵng có 5 chuyến hạ cánh sân bay dự bị, 30 chuyến bay chờ, 1 chuyến hủy cất cánh; ngày 28/9 có 92 chuyến bay đổi đường, riêng Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới, Thọ Xuân phải tạm dừng nhiều giờ, gần 100 chuyến bay bị hủy; đến 15h ngày 29/9 có 1 chuyến bay phải đổi đường.

Bão số Bualoi được xem là một trong những cơn bão gây ảnh hưởng nặng nề đến giao thông hàng không Việt Nam trong nhiều năm gần đây, với thiệt hại về hạ tầng và gián đoạn khai thác bay trên diện rộng.

