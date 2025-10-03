Tài xế dừng xe lề đường bị trộm cuỗm ngay điện thoại ở TP.HCM

Tài xế tấp vào lề đường, vừa dừng vài giây thì xuất hiện hai đối tượng đi xe máy tới. Một trong hai tên nhìn vào trong, thấy tài xế không có phản ứng liền mở cửa lấy điện thoại.

Theo hình ảnh được camera an ninh nhà dân ghi lại, gần 2h sáng 3/10, người đàn ông lái ôtô trên tuyến ĐT.743, theo hướng từ phường Dĩ An đi phường Tân Khánh. Khi tới đoạn trước số nhà 48/3, khu phố 2, phường An Phú (TP.HCM), tài xế tấp vào lề đường và dừng lại.

Chỉ khoảng vài giây khi ôtô dừng, có hai người đàn ông đi hai xe máy tiếp cận chiếc ôtô. Một tên cho xe di chuyển cách đó khoảng vài chục mét, tên còn lại di chuyển gần ôtô.

Hai đối tượng tiếp cận xe ôtô.

Tài xế chạy bộ theo đối tượng tri hô cướp.

Đối tượng nhìn vào bên trong ôtô, nhưng không thấy tài xế có phản ứng, liền mở cửa xe lấy đi chiếc điện thoại rồi nhanh chóng tẩu thoát cùng tên còn lại theo hướng ngược chiều về ngã tư 550.

Ngay sau khi đối tượng lấy tài sản bỏ chạy, tài xế phát hiện, mở cửa chạy bộ theo và hô hoán cướp trong vô vọng. Nạn nhân sau đó trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng địa phương.

Hiện Công an phường An Phú đang xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.