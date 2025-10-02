Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xe máy va chạm xe tải, hai người thương vong ở TP.HCM

  • Thứ năm, 2/10/2025 06:25 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chiều 1/10, xe tải lưu thông trên đường Trần Hải Phụng (xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM) đã va chạm với xe máy chở hai người đi chiều ngược lại. Tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ.

Theo đó, khoảng 13h cùng ngày, xe tải lưu thông trên đường Trần Hải Phụng (xã Tân Vĩnh Lộc), khi đến khúc cua thì va chạm với xe máy chở hai người đi chiều ngược lại.

Cú va chạm khiến hai người trên xe máy ngã xuống đường, một người tử vong tại chỗ, người còn lại được đưa đi cấp cứu.

tai nan xe may TP.HCM anh 1

Hình ảnh vụ tai nạn thương tâm.

Lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, tối 30/9, một vụ tại nạn khác giữa xe máy và xe tải diễn ra trên địa bàn TP.HCM cũng khiến một người tử vong tại chỗ.

Khoảng 21h cùng ngày, xe tải biển số TP.HCM lưu thông hướng từ Tây Ninh vào TP.HCM. Khi đến khu vực ngã ba Giồng (xã Bà Điểm), phương tiện này va chạm với xe máy mang biển số Bình Phước do một người đàn ông điều khiển.

tai nan xe may TP.HCM anh 2

Vụ va chạm giữa xe tải và xe máy khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Cú va chạm khiến nạn nhân ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Xe máy hư hỏng nặng.

Ngay sau tai nạn, Công an xã Bà Điểm phối hợp cùng lực lượng CSGT phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân.

Công an xác định nhân thân người rải 'bột lạ' trên đường ở TP.HCM

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định hai người trong clip rải "bột lạ" trên đường là người thân của nhau. "Bột lạ" là một chất dùng để làm nước giải khát.

48:2859 hôm qua

Công an xác minh clip rải 'bột lạ' xuống đường ở TP.HCM

Ngày 29/9, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TP.HCM) phối hợp Công an phường Hiệp Bình xác minh clip người phụ nữ ngồi sau xe máy liên tục rải "bột lạ" trên đường, gây xôn xao dư luận.

13:11 29/9/2025

Hiện trạng tuyến đường đầu tiên sắp có làn xe đạp ở TP.HCM

Đường Mai Chí Thọ, một trong những tuyến đường rộng và đẹp nhất của TP.HCM, đang chuẩn bị có làn đường dành riêng cho xe đạp vào cuối năm nay.

06:36 27/9/2025

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

