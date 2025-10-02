Xe máy va chạm xe tải, hai người thương vong ở TP.HCM

Theo đó, khoảng 13h cùng ngày, xe tải lưu thông trên đường Trần Hải Phụng (xã Tân Vĩnh Lộc), khi đến khúc cua thì va chạm với xe máy chở hai người đi chiều ngược lại.
Cú va chạm khiến hai người trên xe máy ngã xuống đường, một người tử vong tại chỗ, người còn lại được đưa đi cấp cứu.
Hình ảnh vụ tai nạn thương tâm.
Lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và làm rõ nguyên nhân.
Trước đó, tối 30/9, một vụ tại nạn khác giữa xe máy và xe tải diễn ra trên địa bàn TP.HCM cũng khiến một người tử vong tại chỗ.
Khoảng 21h cùng ngày, xe tải biển số TP.HCM lưu thông hướng từ Tây Ninh vào TP.HCM. Khi đến khu vực ngã ba Giồng (xã Bà Điểm), phương tiện này va chạm với xe máy mang biển số Bình Phước do một người đàn ông điều khiển.
Vụ va chạm giữa xe tải và xe máy khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Cú va chạm khiến nạn nhân ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Xe máy hư hỏng nặng.
Ngay sau tai nạn, Công an xã Bà Điểm phối hợp cùng lực lượng CSGT phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân.
