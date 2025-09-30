Công an xác định nhân thân người rải 'bột lạ' trên đường ở TP.HCM

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định hai người trong clip rải "bột lạ" trên đường là người thân của nhau. "Bột lạ" là một chất dùng để làm nước giải khát.

Hôm 29/9, Công an phường Hiệp Bình (TP.HCM) phối hợp cùng Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) đã mời làm việc bà T.T.N.S và bà N.H.Y (cùng ngụ tại TP.HCM). Đây là hai người xuất hiện trong clip rải "bột lạ" trên đường Hiệp Bình lan truyền và gây xôn xao trên mạng xã hội.

Bà S. được xác định là người điều khiển xe máy, còn bà Y. là người rải "bột lạ" xuống đường, trong clip kể trên. Hai người có quan hệ họ hàng với nhau.

Hai người rải bột trên đường gây hoang mang.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định loại bột bà Y. đã rải xuống đường là một chất dùng để làm nước giải khát.

Trước đó vào ngày 28/9, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh hai người đi trên xe máy. Người phụ nữ ngồi phía sau liên tục xé nhiều túi bột màu trắng và rải xuống đường Hiệp Bình (phường Hiệp Bình).

Đoạn video có độ dài chưa đầy một phút nhưng sau khi đăng tải trên TikTok đã thu hút hơn 5 triệu lượt xem.

Chủ tài khoản đăng clip còn cho biết khi tiếp cận hỏi thì bị người phụ nữ hất nguyên hũ mắm tôm vào xe. Cảm thấy bất an trước hành động trên nên người này đã đăng clip lên mạng xã hội để cảnh báo.

Bà Nguyễn Thị N. (89 tuổi, ngụ phường Tam Bình) xác nhận hai người trong clip là T.T.N.S (người lái xe, con gái bà N.) và N.H.Y (46 tuổi, ngụ TP.HCM, cháu gái bà N.). Hai người trên đang sống cùng nhau.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.