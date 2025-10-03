Bão Matmo vào Biển Đông tối nay

Bão Matmo hiện mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, dự báo tối nay (3/10), bão Matmo đi vào Biển Đông.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão Matmo. Nguồn: NCHMF.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 13h ngày 3/10, vị trí tâm bão Matmo trên đất liền phía Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102 km/giờ), giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/h.

Dự báo tối nay bão Matmo đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 11 trong năm 2025.

Khoảng 13h ngày 4/10, vị trí tâm bão số 11 Matmo trên khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 480 km về phía Đông Đông Nam, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, khả năng mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Đến 13h ngày 5/10, bão số 11 Matmo trên vùng ven biển phía Nam bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 330 km về phía Đông Đông Nam, không đổi hướng, di chuyển nhanh với tốc độ 20-25 km/h, có thể mạnh thêm với cường độ cấp 12, giật cấp 15.

Lúc 13h ngày 6/10, bão số 11 Matmo đi vào khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và suy yếu dần, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h. Vị trí tâm bão trên khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

"Thời tiết miền Bắc còn nắng mạnh đến ngày 5/10. Ảnh hưởng của bão Matmo, từ khoảng 19h cùng ngày, mưa và gió sẽ tăng dần ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, trong đó, Quảng Ninh có thể mưa và gió tăng từ chiều 5/10", cơ quan khí tượng nhận định.

Ngoài ra, tác động của bão Matmo, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6 m, biển động dữ dội.

Từ 4/10, khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4-6 m, vùng gần tâm bão 6-8 m, biển động dữ dội.

