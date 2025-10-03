Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đang tuần tra, cảnh sát phát hiện em bé co giật liền chở đi cấp cứu

  • Thứ sáu, 3/10/2025 13:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trong khi đang tuần tra, xử lý phương tiện dừng đỗ sai quy định, lấn chiếm vỉa hè, cán bộ cảnh sát trật tự Công an TP.HCM phát hiện em bé bị co giật, lập tức chở đến bệnh viện cấp cứu.

Sáng 3/10, khi đang tuần tra tại khu vực chợ Thủ Dầu Một, phường Thủ Dầu Một, TP.HCM, cán bộ cảnh sát trật tự Công an TP.HCM phát hiện một cháu bé bị co giật, đã ngay lập tức dùng xe mô tô chuyên dụng chở phụ huynh và bé đến bệnh viện cấp cứu.

Hành động nhanh, không chần chừ của vị cảnh sát, nhận được nhiều lời khen của người dân đang có mặt tại khu vực chợ.

Thông tin từ người thân, nhờ nhanh chóng đưa đến bệnh viện, cháu bé được bác sĩ cấp cứu kịp thời, qua cơn nguy kịch.

Mới đây nhất, sáng 30/9, một thai phụ trên đường đến Bệnh viện Từ Dũ nhưng bị kẹt xe đã được Đội CSGT Rạch Chiếc Phòng CSGT Công an TP.HCM dẫn đường hơn 10 km bằng mô tô đặc chủng. Nhờ hỗ trợ kịp thời, thai phụ đã sinh con an toàn và cả mẹ con đều mạnh khỏe.

Trước đó đêm 6/9, tổ công tác thuộc lực lượng Phòng CSGT Công an TP.HCM - Khu vực 1 đi tuần tra trên tuyến quốc lộ 13. Khi tới đoạn thuộc phường Thới Hòa, TP.HCM, tài xế trên xe ô tô lưu thông cùng chiều nhờ dẫn đường vì đang chở sản phụ sắp sinh đến bệnh viện. Lúc này, cán bộ CSGT đã lập tức dẫn đường đưa ô tô tới Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Khoảng cách từ nơi xuất phát đến bệnh viện lên tới hàng chục ki lô mét. Nhờ kịp thời đến bệnh viện, sản phụ đã “vượt cạn” thành công.

https://tienphong.vn/clip-dang-tuan-tra-canh-sat-phat-hien-em-be-co-giat-lien-cho-di-cap-cuu-post1783540.tpo

Hương Chi/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Cảnh sát giao thông TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh Cảnh sát giao thông CSGT TP.HCM Cảnh sát cứu người Cảnh sát chở bé Thủ Dầu Một TP.HCM

