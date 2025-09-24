Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Số phận hàng nghìn xe máy vi phạm chất đống ở TP.HCM

  • Thứ tư, 24/9/2025 09:00 (GMT+7)
  • 16 giờ trước

Hơn 1.600 phương tiện vi phạm hành chính, gồm xe máy, xe ba bánh, rơ-moóc tự chế... đang tạm giữ tại Phòng CSGT Công an TP.HCM sẽ được đấu giá trực tuyến ngày 3/10.

Ngày 23/9, theo thông báo từ một đơn vị đấu giá, lô tài sản gồm 1.606 phương tiện, trong đó có 1.268 xe máy, 197 xe ba bánh và 141 rơ-moóc tự chế.

Tổng giá khởi điểm hơn 1,48 tỷ đồng, trung bình chỉ khoảng 920.000 đồng mỗi chiếc.

Xe may tang vat TP.HCM anh 1

Xe kho tang vật chất đống, lâu không có người đến nhận ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh cũ, TP.HCM. Ảnh: Chinh Hoàng.

Trong đó, xe máy có giá khởi điểm dao động từ 370.000 đồng đến hơn một triệu đồng/chiếc, 197 xe ba bánh được định giá khoảng 2,8 triệu đồng/chiếc, còn rơ-moóc tự chế có giá 670.000 đồng/chiếc.

Xe may tang vat TP.HCM anh 2

Xe kho tang vật ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh cũ, TP.HCM nhìn từ trên cao. Ảnh: Chinh Hoàng.
Xe may tang vat TP.HCM anh 3

Xe vi phạm chất đống được chở đi tập kết. Ảnh: Nguyễn Dũng.

Phần lớn các phương tiện đã bị hư hỏng nặng do tồn kho nhiều năm, song vẫn còn biển số, số khung, số máy. Người tham gia đấu giá phải đặt trước 290 triệu đồng và bước giá mỗi lần trả là 50 triệu đồng.

Trước đó, Công an TP. Hà Nội cũng đã đấu giá thành công 538 xe vi phạm, thu về hơn 1,23 tỷ đồng, cao hơn 50 triệu đồng so với giá khởi điểm.

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

