Taxi công nghệ tông thủng tường nhà dân ở TP.HCM

Trưa 23/9, Công an xã Hóc Môn phối hợp Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT Công an TP.HCM) đã hoàn tất xử lý hiện trường vụ tai nạn xe taxi công nghệ tông thẳng vào tường nhà dân.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn hy hữu trên xảy ra vào khoảng 9 giờ cùng ngày. Thời điểm đó, xe taxi công nghệ biển số 50H-337.xx do một nam tài xế điều khiển lưu thông trên đường Dương Công Khi.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến gần giao lộ Dương Công Khi - Song Hành (xã Hóc Môn, TP.HCM), chiếc xe bất ngờ lao lên vỉa hè, húc sập hàng rào lưới B40 của một khu đất trống, rồi tông thủng bức tường nhà dân mới dừng lại.

Cú va chạm khiến taxi hư hỏng nặng, túi khí bung ra. Tại hiện trường, bức tường nhà dân thủng một mảng lớn, nhiều gạch đá rơi vãi, đồ đạc bên trong bị ảnh hưởng. Hàng rào khu đất trống cũng bị gãy đổ nhiều trụ bê tông.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có hai hành khách (một nam, một nữ). Rất may, cả tài xế lẫn hành khách đều an toàn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, xử lý hiện trường và trích xuất camera an ninh quanh khu vực để phục vụ điều tra. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

