TP.HCM cấm qua hầm Thủ Thiêm trong 3 buổi chiều

  • Thứ hai, 22/9/2025 12:17 (GMT+7)
Từ 14h tới 15h30 các ngày 23, 24 và 26/9, toàn bộ phương tiện bị cấm qua hầm sông Sài Gòn để phục vụ diễn tập phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Ngày 22/9, Sở Xây dựng TP.HCM thống nhất phương án điều chỉnh giao thông qua hầm sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm) nhằm phục vụ công tác diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Theo Sở Xây dựng, tất cả phương tiện sẽ tạm ngừng lưu thông qua hầm Thủ Thiêm theo cả hai hướng từ 14h tới 15h30 trong các ngày 23, 24 và 26/9.

Để tạo thuận lợi cho người dân, cơ quan chức năng đưa ra lộ trình thay thế:

Hướng từ phường Sài Gòn (Quận 1 cũ) sang phường An Khánh (TP Thủ Đức cũ): Võ Văn Kiệt - đường song hành Võ Văn Kiệt - Võ Văn Kiệt - Tôn Đức Thắng - cầu Ba Son - R12 - Tố Hữu - Mai Chí Thọ.

Hướng từ phường An Khánh sang phường Sài Gòn: Mai Chí Thọ - Tố Hữu - R12 - cầu Ba Son - Lê Duẩn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Văn Kiệt.

Cũng liên quan đến việc hỗ trợ người dân di chuyển, Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị sẽ lắp đặt băng rôn, biển báo tại các vị trí trọng yếu để người dân nắm bắt thông tin, lựa chọn lộ trình phù hợp.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động kế hoạch di chuyển, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để tránh ùn tắc, đảm bảo an toàn trong thời gian diễn tập.

