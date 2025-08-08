Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hien truong vu lat xe khach o Ha Tinh hinh anh

Hiện trường vụ lật xe khách ở Hà Tĩnh

09:12 25/7/2025 09:12 25/7/2025 Xã hội 17.7K

Sáng 25/7, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Sông Trí (Hà Tĩnh) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ giao thông nghiêm trọng khiến ít nhất 9 người tử vong.

Lu ve chua tung thay o phia Tay Nghe An hinh anh

Lũ về chưa từng thấy ở phía Tây Nghệ An

08:00 24/7/2025 08:00 24/7/2025 Xã hội 2.4K

Do ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 3, ở Nghệ An xảy ra mưa lớn khiến nước sông dâng cao, lũ đổ về cuồn cuộn. Nước lũ lên nhanh trong đêm khiến người dân nhiều xã không kịp trở tay.

