Sáng 6/10, tại buổi Lễ chào cờ tháng 10, Công an TP Hà Nội tổ chức phát động đợt quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP, chủ trì Lễ phát động, cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP; lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ và CBCS.

Trong tháng 9 vừa qua, liên tiếp nhiều cơn bão đã ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta, gây ra nhiều thiệt hại trên diện rộng. Đặc biệt, bão số 10 có cường độ mạnh, thời gian đi qua trên đất liền kéo dài, hoàn lưu bão gây mưa lớn, lũ ống, lũ quét, ngập lụt trên diện rộng, gây tổn thất nặng nề về người, tài sản và làm hư hỏng nghiêm trọng cơ sở hạ tầng của nhiều tỉnh, thành khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội. Hơn lúc nào hết, đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai rất cần sự quan tâm giúp đỡ, sẻ chia từ cộng đồng.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc CATP, đề nghị CBCS các đơn vị trong toàn CATP phát huy truyền thống "tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách", tích cực tham gia ủng hộ, coi đây là một việc làm cụ thể, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và nghĩa vụ của người chiến sĩ Công an nhân dân trước những khó khăn, mất mát của đồng bào. Mức ủng hộ chung là mỗi cán bộ, chiến sĩ đóng góp ít nhất một ngày lương, đồng thời khuyến khích các tập thể, cá nhân có điều kiện tiếp tục hỗ trợ thêm bằng các hình thức phù hợp.

Công an TP Hà Nội phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ. Ảnh: CAHN.

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được Công an Thành phố chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan để kịp thời hỗ trợ nhân dân vùng bị ảnh hưởng, bảo đảm việc sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, hiệu quả, công khai, minh bạch.

Đồng thời với Lễ phát động tại trụ sở chính, tại một số Phòng nghiệp vụ có trụ sở độc lập, các đồng chí Phó giám đốc CATP cũng trực tiếp dự và phát động đợt quyên góp. Cùng với đó, tại Công an 126 xã, phường trên địa bàn Thủ đô cũng đồng loạt tổ chức quyên góp, ủng hộ, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia, nghĩa tình của toàn lực lượng Công an Hà Nội hướng về đồng bào vùng bị thiên tai.

Những năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, Công an Thủ đô luôn tích cực hưởng ứng, đi đầu trong các phong trào thiện nguyện, nhân đạo, hỗ trợ đồng bào vùng khó khăn, vùng bị thiên tai, bão lũ. Nhiều hoạt động thiết thực như quyên góp ủng hộ, hỗ trợ nhu yếu phẩm, phối hợp cùng các lực lượng cứu hộ, cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão… thể hiện sâu sắc tinh thần "vì nhân dân phục vụ".

Trước những diễn biến phức tạp của thiên tai, đặc biệt là bão số 11 (MATMO), CATP cũng đang chủ động triển khai các phương án, nắm chắc tình hình, sẵn sàng bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng liên quan triển khai phòng, chống, ứng phó sự cố thiên tai, PCCC&CNCH, hướng dẫn phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho Nhân dân.