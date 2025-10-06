Bão Matmo gây ngập và sạt lở nghiêm trọng tại Trung Quốc

Trung Quốc đã sơ tán hơn 150.000 người tại tỉnh Quảng Đông vì ảnh hưởng của bão Matmo. Cơn bão mang theo gió giật cấp 14, gây ra tình trạng lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng ở nhiều nơi.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), bão Matmo - một trong những cơn bão mạnh nhất năm nay - ập vào bờ biển Quảng Đông lúc 15h ngày 5/10, với sức gió cực đại 42 m/giây (tương đương cấp 14).

Chính quyền địa phương đã kích hoạt mức cảnh báo khẩn cấp cao nhất, đồng thời tổ chức di dời 151.000 cư dân đến nơi an toàn.

Bão Matmo lật đổ ôtô, 'thổi bay' người đi xe máy ở Trung Quốc Cơn bão Matmo với sức gió giật cấp 14 đã quét qua tỉnh Quảng Đông, gây sóng cao 4 m, ngập lụt diện rộng và cuốn trôi nhiều phương tiện, đồ đạc trên đường phố, khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn hoàn toàn.

Truyền thông nhà nước cho biết tình trạng ngập lụt nghiêm trọng và sạt lở đất đã xảy ra tại các thành phố Trạm Giang, Mậu Danh và Dương Giang. Dù chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại, nhiều khu dân cư và tuyến đường chính vẫn bị chia cắt do nước lũ dâng cao.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những con sóng cao tới 4 m ập vào bờ, cuốn trôi phương tiện, thổi bay mái nhà và khiến nhiều tàu thuyền bị đánh dạt lên bãi biển.

Một người vượt qua đoạn đường ngập cao giữa gió mạnh và mưa lớn do bão Matmo gây ra ở Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) vào ngày 5/10. Ảnh: Reuters.

Để ứng phó, Bộ Quản lý Tình trạng khẩn cấp Trung Quốc đã điều động 20.000 vật tư cứu trợ khẩn cấp tới Quảng Đông và Hải Nam, đồng thời chuẩn bị thêm 10.000 bộ vật tư cho tỉnh Quảng Tây - nơi dự kiến sẽ chịu ảnh hưởng tiếp theo của bão.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung Quốc dự báo, bão Matmo sẽ suy yếu dần khi đi sâu vào đất liền. Tuy nhiên, mưa lớn và gió mạnh dự kiến vẫn tiếp diễn đến hết ngày 6/10 tại các khu vực Quảng Đông, Quảng Tây và Hải Nam, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở ở vùng núi.

Bão Matmo 'nhấn chìm' nhiều tuyến phố Quảng Đông Sau khi đổ bộ với sức gió giật cấp 14 vào ngày 5/10, bão Matmo đã gây mưa lớn cuốn một số tàu thuyền dạt vào bờ và khiến nhiều tuyến phố ở Quảng Đông chìm trong biển nước. Hàng loạt ôtô bị ngập sâu quá nửa bánh, giao thông tê liệt và cuộc sống người dân bị đảo lộn.