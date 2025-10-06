Ngày 14/9, báo Rossiyskaya Gazeta đưa tin Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko đã trực tiếp cấp cứu cho một người đàn ông Nga, 50 tuổi, bất ngờ lên cơn tăng huyết áp cấp trên một chuyến bay từ Moscow tới Hà Nội. Người bệnh đã tỉnh lại sau khoảng 1 giờ và đã tới Hà Nội an toàn.