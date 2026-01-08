Thủ tướng Netanyahu: Mỹ cho phép Israel tiếp tục tấn công Lebanon

Truyền thông Israel tối qua (7/1) đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bật đèn xanh, cho phép Israel tiếp tục tấn công vào Lebanon để trấn áp lực lượng Hezbollah đối địch.

Cụ thể, đài Kan của Israel cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm qua đã thông báo với các thành viên Chính phủ nước này rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã “bật đèn xanh”, cho phép Israel tiến hành chiến dịch tấn công mới vào Lebanon để trấn áp Phong trào Hezbollah.

Nguồn tin khẳng định, cả Mỹ và Israel đều cảm thấy không hài lòng với các nỗ lực của Chính phủ Lebanon trong việc ngăn chặn mối đe dọa từ Hezbollah. Tuy nhiên, đài Kan không nói rõ khi nào chiến dịch tấn công mới của Israel vào Lebanon sẽ được tiến hành. Thời điểm Tổng thống Mỹ cho phép thực hiện chiến dịch tấn công, cũng không được đề cập.

Do tác động của cuộc chiến Gaza, quân đội Israel và lực lượng Hezbollah đã có màn đối đầu hỏa lực ác liệt kéo dài 14 tháng, từ tháng 10/2023 đến tháng 11/2024. Trong đó, giai đoạn từ tháng 9-11/2024, quân đội Israel tiến hành chiến dịch tấn công tổng lực vào Lebanon, hạ sát hàng nghìn thành viên Hezbollah, đồng thời chiếm giữ nhiều khu vực rộng lớn phía Nam Lebanon.

Dưới sức ép của Mỹ và sự hỗ trợ của một số nước châu Âu, Israel và Hezbollah đã đạt được thỏa thuận, thực thi lệnh ngừng bắn toàn diện từ cuối tháng 11/2024.

Tuy nhiên, trong hơn 1 năm ngừng bắn vừa qua, quân đội Israel thường xuyên phát động các cuộc tấn công bằng cả bộ binh và không quân vào Lebanon, viện lý do Hezbollah vi phạm cam kết.

Hoạt động tấn công được đặc biệt đẩy mạnh giai đoạn cuối năm 2025, sau khi Israel đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Phong trào Hamas ở dải Gaza, làm dấy lên lo ngại sâu sắc trong dư luận về nguy cơ Israel có thể mở lại cuộc chiến vào Lebanon để trấp áp Hezbollah.

Ngay tại Israel, kết quả thăm dò dư luận do Viện Dân chủ Israel tiến hành và công bố hồi cuối tháng 11/2025 cũng cho thấy hơn 70% người dân nước này tin rằng cuộc chiến tiếp theo với Hezbollah sẽ nổ ra trong năm 2026.