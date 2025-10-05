Trung Quốc sơ tán hơn 340.000 người khi bão Matmo đổ bộ

|
Theo Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, bão Matmo đã đổ bộ tỉnh Quảng Đông nước này vào khoảng 14h50 (theo giờ địa phương). Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc ghi nhận bão Matmo có sức gió lên tới 151 km/h. Trong ảnh, một người đàn ông đi qua đoạn đường bị ngập trong trận mưa lớn do bão Matmo gây ra tại Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, hôm 5/10. Ảnh: cnsphoto/ Reuters.
Gió mạnh và mưa lớn do bão Matmo gây ra tại Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc khiến việc di chuyển khó khăn. Chính quyền Trung Quốc đã sơ tán 197.000 người ở đảo Hải Nam và 150.000 người ở tỉnh Quảng Đông. Ảnh: cnsphoto/ Reuters.
Bức ảnh được chụp vào ngày 5/10, cho thấy lượng mưa và sóng lớn trên vùng biển gần trung tâm thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc. Ảnh: Xinhua.
Sóng lớn tấn công thành phố ven biển Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông trước khi bão Matmo đổ bộ. Theo CCTV, bão Matmo đã khiến mực nước biển dâng cao tại một cảng ở Mậu Danh, dẫn đến nguy cơ lũ lụt "nghiêm trọng". Ảnh: CCTV.
Các nhân viên đang tháo dỡ dải phân cách làn đường trên một con phố ở Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc, vào ngày 5/10. Trước đó, Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc (NMC) đã ban bố cảnh báo Đỏ (mức nghiêm trọng nhất trong thang 4 cấp) khi bão Matmo được dự báo sẽ đổ bộ vào hai tỉnh Quảng Đông và Hải Nam. Ảnh: Xinhua.
Trong ảnh, nhân viên cảng đặt bao cát bên ngoài khu vực chờ ở Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, vào hôm 5/10. Ảnh: Xinhua.
Tỉnh Hải Nam, nằm trên đường đi của cơn bão, đã hủy các chuyến bay, đóng cửa giao thông công cộng và các doanh nghiệp từ hôm 4/10. Trong ảnh, công tác chuẩn bị ứng phó bão Matmo tại một sân bay ở tỉnh Hải Nam được triển khai vào hôm 4/10. Ảnh: Luo Yunfei/China News Service/VCG.
