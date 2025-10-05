Trung Quốc sơ tán hơn 340.000 người khi bão Matmo đổ bộ

Theo Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, bão Matmo đã đổ bộ tỉnh Quảng Đông nước này vào khoảng 14h50 (theo giờ địa phương). Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc ghi nhận bão Matmo có sức gió lên tới 151 km/h. Trong ảnh, một người đàn ông đi qua đoạn đường bị ngập trong trận mưa lớn do bão Matmo gây ra tại Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, hôm 5/10. Ảnh: cnsphoto/ Reuters.