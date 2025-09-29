Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trung Quốc tử hình 16 kẻ lừa đảo online ở Đông Nam Á

  • Thứ hai, 29/9/2025 21:37 (GMT+7)
Tòa án tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, ngày 29/9 tuyên án tử hình 16 thành viên của gia tộc khét tiếng điều hành các trung tâm lừa đảo trực tuyến tại Myanmar.

39 thành viên thuộc thuộc tổ chức tội phạm họ Ming đã bị kết án vào hôm 29/9. Ảnh: CCTV

39 thành viên thuộc thuộc tổ chức tội phạm họ Ming đã bị kết án vào hôm 29/9 tại thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, theo báo cáo của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV.

11 bị cáo, trong đó có 2 kẻ cầm đầu là Mg Myin Shaunt Phyin và Ma Thiri Maung, bị kết án tử hình. 5 người khác nhận án tử hình nhưng được hoãn thi hành án 2 năm.

11 bị cáo bị kết án tù chung thân. Những bị cáo còn lại phải chịu án tù với thời hạn 5-24 năm.

Băng đảng tội phạm gia tộc họ Ming là một trong những băng đảng từng biến Laukkai, vùng Kokang - thị trấn hẻo lánh ở Myanmar, gần biên giới Trung Quốc - thành “ổ” cờ bạc, ma túy và trung tâm lừa đảo.

Tổ chức tội phạm này đã lợi dụng ảnh hưởng tại vùng Kokang để xây dựng thế lực vũ trang và thực hiện hàng loạt tội ác.

Tòa án xác định từ năm 2015, tổ chức này cùng nhiều băng nhóm tội phạm khác đã tham gia vào hoạt động phi pháp như lừa đảo qua điện thoại, mở sòng bạc trái phép, buôn ma túy và mại dâm.

Theo tòa án, số tiền thu lợi bất chính từ cờ bạc và lừa đảo của tổ chức trên là hơn 1,4 tỷ USD.

Tòa cũng cho hay băng đảng tội phạm gia tộc Ming và các nhóm tội phạm khác phải chịu trách nhiệm cho cái chết của một số nhân viên trong trung tâm lừa đảo, trong đó có vụ xả súng sát hại nhân viên để ngăn họ trở về Trung Quốc.

Laukkai từng được coi là “đại bản doanh” của vấn nạn mà Liên Hợp Quốc gọi là “đại dịch lừa đảo” (scamdemic).

Hơn 100.000 lao động nước ngoài, chủ yếu là người Trung Quốc, đã bị lừa đến trung tâm lừa đảo, sau đó bị giam giữ, buộc phải làm việc nhiều giờ trong ngày để vận hành những phi vụ lừa đảo trực tuyến nhắm vào nạn nhân trên khắp thế giới.

Tổ chức tội phạm họ Ming từng là thế lực hùng mạnh bậc nhất tại bang Shan (Myanmar), điều hành các trung tâm lừa đảo ở Laukkai với ít nhất 10.000 lao động.

Minh An

Trung Quốc tử hình Trung Quốc Pháp Liên Hợp Quốc trung quốc tử hình tội phạm gia tộc tội phạm

