Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở Caribe

Ảnh vệ tinh mới về máy bay hỗ trợ quân sự tại quần đảo Virgin (Mỹ), cùng với tuần dương hạm tên lửa cập cảng Puerto Rico, cho thấy sự hiện diện quân sự ngày càng mở rộng của Washington tại vùng biển Caribe.

Hình ảnh vệ tinh do công ty tình báo hàng không vũ trụ Trung Quốc MizarVision công bố cho thấy một máy bay C-17 Globemaster III của Không quân Mỹ và 3 máy bay tiếp nhiên liệu KC-46 Pegasus vào ngày 15/9 ở Quần đảo Virgin. Ảnh: MizarVision.

Sự kết hợp giữa tàu chiến, chiến đấu cơ, máy bay không người lái và máy bay vận tải hạng nặng cho thấy sự gia tăng quy mô lực lượng của Mỹ trong khu vực.

Các bức ảnh chia sẻ trên X bởi người dùng Michael Bonet tại Puerto Rico cũng cho thấy tuần dương hạm tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga USS Lake Erie cập cảng Ponce, Puerto Rico, mới đây, Newsweek đưa tin.

Màn phô diễn sức mạnh diễn ra sau cuộc tấn công gần đây của Mỹ nhằm vào các tàu thuyền nghi của băng đảng ma túy.

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận lực lượng Mỹ đã phá hủy 3 con thuyền tình nghi chở ma túy trong vài tuần qua, trong đó cuộc tấn công gần nhất đã tiêu diệt 3 cá nhân được cho là có liên hệ với các tay buôn Venezuela.

Ông cũng cho biết một cuộc tấn công trước đó đã giết 11 thành viên băng đảng Tren de Aragua, vốn bị Mỹ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố từ đầu năm nay.

Động thái mới diễn ra sau đợt triển khai quân sự mới theo lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong phát biểu tại Nhà Trắng hôm 16/9, ông Trump cảnh báo các mạng lưới từ Venezuela đang tạo ra “mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và lợi ích thiết yếu của Mỹ”.

Trong khi đó, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cáo buộc Mỹ đang triển khai một chiến dịch rộng lớn hơn nhằm vào Venezuela.

Ông Maduro lên án hoạt động của Mỹ là “các cuộc tấn công tội phạm” và cáo buộc Washington đang tiến hành “gây hấn về tư pháp, chính trị, ngoại giao và quân sự”.

Ngoài Puerto Rico và quần đảo Virgin thuộc Mỹ, lực lượng Mỹ đã gia tăng mạnh mẽ trên khắp khu vực Caribe. Nhóm tác chiến đổ bộ Iwo Jima, nhiều tàu khu trục, chiến đấu cơ F-35, máy bay không người lái MQ-9 và một tàu ngầm tấn công nhanh đều đang hoạt động trong khu vực.