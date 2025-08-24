Mỹ phóng tàu vũ trụ làm nhiệm vụ tuyệt mật

Tàu con thoi nhỏ của quân đội Mỹ đã được phóng lên quỹ đạo từ Florida để thực hiện các thí nghiệm bí mật ngoài không gian.

Tàu con thoi nhỏ của quân đội Mỹ đã được phóng từ Cape Canaveral, Florida, vào ngày 21/8 trên tên lửa SpaceX Falcon 9. Ảnh: SpaceX.

Công ty hàng không vũ trụ SpaceX thông báo đã phóng thành công tên lửa Falcon 9 mang theo tàu vũ trụ quân sự bí mật X-37B của Mỹ vào quỹ đạo.

Theo SpaceX, tên lửa đã được phóng thành công vào ngày 21/8 (theo giờ địa phương) tại Trung tâm vũ trụ Kennedy ở Cape Canaveral, Florida. Đây là sứ mệnh thứ 8 của tàu thử nghiệm quỹ đạo không người lái X-37B.

Lực lượng Không gian Mỹ hé lộ một phần nhiệm vụ lần này sẽ liên quan đến thử nghiệm liên lạc laser băng thông cao giữa các vệ tinh và khả năng định vị không gian nâng cao bằng cảm biến quán tính lượng tử với hiệu suất cao nhất từng được thử nghiệm trong không gian. theo Newsweek.

Sứ mệnh thứ 8 của X-37B được cho sẽ góp phần cải thiện khả năng phục hồi, hiệu suất và an ninh của các hệ thống liên lạc của Mỹ dựa vào không gian.

Chuyến bay này cũng cho thấy nỗ lực của Mỹ nhằm phát triển năng lực không gian bền vững, có thể phục vụ mục đích quân sự và an ninh quốc gia, vượt ra ngoài hệ thống vệ tinh thông thường.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh quân đội nhiều nước đang gia tăng đầu tư vào công nghệ liên lạc và định vị dựa trên không gian.

Hiện chưa rõ sứ mệnh lần này diễn ra trong bao lâu. Các sứ mệnh trước đó thường kéo dài từ vài tháng đến vài năm.

Chương trình X-37B bắt đầu được triển khai từ năm 2010, đã thực hiện nhiều nhiệm vụ, với tổng cộng 4.208 ngày hoạt động.

Trong nhiệm vụ gần nhất, X-37B đã hoạt động trên quỹ đạo hơn một năm trước khi trở về Trái Đất vào tháng 3.

Tàu X-37B dài khoảng 9 m và sải cánh gần 4,5 m. Theo Boeing, nó được thiết kế với khả năng tái sử dụng, tự động quay lại Trái Đất và hạ cánh.

Trước vụ phóng, Lực lượng Không gian Mỹ nhấn mạnh các sứ mệnh X-37B trước đây đã “thử nghiệm công nghệ của Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Hải quân nhằm khai thác năng lượng mặt trời và truyền điện xuống mặt đất, cũng như đưa hạt giống tiếp xúc với môi trường bức xạ ngoài không gian để nghiên cứu cách duy trì sự sống cho con người trong các nhiệm vụ có người lái dài hạn lên Mặt Trăng và xa hơn nữa”.