Telegram mắc kẹt 500 triệu USD giữa gọng kìm trừng phạt Nga

Theo Financial Times ngày 6/1, trái phiếu trị giá khoảng 500 triệu USD của Telegram đang bị phong tỏa tại Nga do các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Nhà sáng lập ứng dụng nhắn tin Telegram Pavel Durov. Ảnh tư liệu: REUTERS/TTXVN

Số trái phiếu nói trên hiện bị đóng băng tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Quốc gia Nga (NSD), sau khi Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và Anh áp đặt các biện pháp phong tỏa tài sản đối với định chế này kể từ năm 2022, thời điểm Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Trong những năm gần đây, Telegram đã phát hành nhiều đợt trái phiếu để tái cấu trúc nợ, bao gồm đợt phát hành trị giá 1,7 tỷ USD vào tháng 5/2025 nhằm mua lại các khoản nợ đến hạn. Công ty được cho là đã mua lại phần lớn trái phiếu đáo hạn năm 2026. Tuy nhiên, khoảng 500 triệu USD trái phiếu còn lại, do nhà đầu tư Nga nắm giữ, hiện không thể giao dịch hoặc thanh toán do bị kẹt trong hệ thống lưu ký của Nga.

Diễn biến này làm nổi bật những rủi ro tài chính mà Telegram phải đối mặt khi vẫn còn dòng vốn gắn với Nga, trong bối cảnh các lệnh trừng phạt khiến việc thanh toán nợ và các chương trình mua lại trái phiếu trở nên phức tạp.

Ông Durov, sinh ra tại Nga, từng được mệnh danh là “Mark Zuckerberg của Nga” sau khi đồng sáng lập mạng xã hội VKontakte năm 2007. Ông đã rời Nga vào năm 2014 sau khi từ chối cung cấp dữ liệu người dùng Ukraine cho cơ quan an ninh Nga và bán cổ phần VK cho các thực thể có liên hệ với Điện Kremlin. Cùng thời điểm đó, ông sáng lập Telegram và sau này chuyển trụ sở công ty sang Dubai, nhấn mạnh cam kết bảo vệ tự do ngôn luận và chống lại sự can thiệp của chính phủ.

Telegram đã thông báo với các nhà đầu tư trái phiếu rằng công ty sẽ hoàn tất nghĩa vụ thanh toán khoản nợ bị phong tỏa khi đến hạn, sau đó bên đại lý thanh toán và lưu ký sẽ quyết định liệu dòng tiền có thể được chuyển đến các nhà đầu tư Nga hay không.

Vấn đề trái phiếu xuất hiện trong bối cảnh Telegram đang cân nhắc kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị trì hoãn do ông Durov đang đối mặt với các thủ tục pháp lý tại Pháp. Năm 2024, ông bị đặt dưới diện điều tra chính thức tại Paris liên quan đến cáo buộc Telegram không xử lý đầy đủ các nội dung phạm pháp, bao gồm lạm dụng trẻ em.

Giới đầu tư trái phiếu đang theo dõi sát vụ việc tại Pháp, lo ngại nó có thể làm chệch hướng kế hoạch IPO vốn được chuẩn bị trước đó. Các đợt phát hành trái phiếu gần đây của Telegram cho phép nhà đầu tư quyền mua cổ phiếu trong tương lai với mức chiết khấu lên tới 20% nếu công ty niêm yết.

Theo các báo cáo tài chính, Telegram tiếp tục ghi nhận tăng trưởng doanh thu mạnh. Trong nửa đầu năm 2025, doanh thu tăng hơn 65% lên 870 triệu USD , so với 525 triệu USD cùng kỳ năm trước. Gần một phần ba doanh thu, tương đương 300 triệu USD , đến từ các thỏa thuận độc quyền, được cho là liên quan đến Toncoin, loại tiền mã hóa gắn chặt với hệ sinh thái Telegram.

Doanh thu quảng cáo tăng 5% lên 125 triệu USD , trong khi doanh thu từ gói thuê bao cao cấp tăng 88% lên 223 triệu USD nhờ số lượng người dùng trả phí tăng nhanh. Dù đạt lợi nhuận hoạt động gần 400 triệu USD , công ty vẫn ghi nhận khoản lỗ ròng 222 triệu USD trong nửa đầu năm, đảo chiều so với mức lãi 334 triệu USD cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu của khoản lỗ ròng này đến từ việc giá trị của Toncoin sụt giảm trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa suy yếu trong năm 2025.

Toncoin từng được phát triển nội bộ tại Telegram trước khi chuyển sang cộng đồng mã nguồn mở, sau các vướng mắc pháp lý với Ủy ban Chứng khoán Mỹ năm 2020. Dù vậy, ông Durov vẫn tiếp tục thúc đẩy việc tích hợp Toncoin sâu hơn vào Telegram, coi đây là trọng tâm chiến lược trong năm 2026.