Tổng thống Hàn Quốc selfie với ông Tập bằng điện thoại Xiaomi

Bức ảnh selfie của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, chụp bằng điện thoại Xiaomi do Bắc Kinh tặng, nhanh chóng thu hút chú ý trên mạng xã hội.

Trong chuyến thăm Bắc Kinh, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 5/1 đã đăng tải ba bức ảnh selfie chụp cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, phu nhân hai bên lên mạng xã hội X. Những bức ảnh được thực hiện bằng chiếc điện thoại Xiaomi mà ông Lee nhận làm quà tặng trong cuộc gặp tại thành phố Gyeongju, theo AFP.

“Một bức selfie với Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân, được chụp bằng chiếc Xiaomi mà tôi nhận được ở Gyeongju”, Tổng thống Lee viết.

Ông cho biết thêm: “Nhờ hai vị, tôi đã có được bức ảnh để đời” và khẳng định sẽ “tăng cường trao đổi và hợp tác chặt chẽ hơn trong thời gian tới”.

Trong các bức ảnh, bốn thành viên của hai gia đình lãnh đạo đều xuất hiện với nụ cười thân thiện. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cũng đăng tải một đoạn video ngắn trên YouTube ghi lại khoảnh khắc này, trong đó ông Tập khen ngợi khả năng chụp ảnh của người đồng cấp Hàn Quốc.

Ảnh selfie của vợ chồng Tổng thống Hàn Quốc với vợ chồng Chủ tịch Tập Cận Bình đăng trên tài khoản X của ông Lee ngày 5/1. Ảnh: X/Jaemyung_Lee.

Chiếc điện thoại Xiaomi từng thu hút sự chú ý của dư luận vào tháng 11 năm ngoái, khi ông Tập có màn đối đáp hiếm hoi mang tính hài hước bên lề hội nghị APEC tại Hàn Quốc.

Khi ông Lee hỏi liệu đường truyền liên lạc trên thiết bị có an toàn hay không, Chủ tịch Trung Quốc đáp vui rằng nên “kiểm tra xem có cửa hậu hay không”, ám chỉ khả năng phần mềm cài sẵn cho phép bên thứ ba theo dõi.

Màn pha trò này được xem là hiếm thấy với ông Tập Cận Bình, người ít khi thể hiện sự hài hước, đặc biệt là về chủ đề nhạy cảm như gián điệp. Tổng thống Lee sau đó nhận xét Chủ tịch Trung Quốc “bất ngờ là khá có khiếu đùa vui”.

Trong cuộc hội đàm kéo dài khoảng 90 phút cùng ngày, ông Tập kêu gọi Hàn Quốc cùng Trung Quốc đưa ra “những lựa chọn chiến lược đúng đắn” trong bối cảnh thế giới “ngày càng phức tạp và nhiều biến động”.

Chuyến thăm Trung Quốc của ông Lee diễn ra không lâu sau chiến dịch quân sự của Mỹ tại Caracas, dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và đưa ông này sang New York để đối mặt với các cáo buộc liên quan đến ma túy - động thái bị Bắc Kinh và Bình Nhưỡng lên án.

Bài đăng selfie của Tổng thống Hàn Quốc nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội, được chia sẻ hơn 3.400 lần chỉ trong vài giờ đầu. Một người dùng bình luận đùa: “Thưa ngài, ngài có biết ông Nicolás Maduro cũng dùng cùng mẫu điện thoại này không?”.

Tổng thống Lee, người nhậm chức vào tháng 6 sau khi người tiền nhiệm bị luận tội và phế truất vì ban bố thiết quân luật, đang nỗ lực cải thiện quan hệ với Trung Quốc sau nhiều năm căng thẳng và đóng băng ngoại giao.