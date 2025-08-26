Lãnh tụ tối cao Iran lên tiếng về ông Trump

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phơi bày mục tiêu thật sự của Washington đối với Iran: sự khuất phục.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: WANA News Agency.

“Người hiện nắm quyền ở Mỹ muốn Iran phải nghe lệnh Mỹ”, Newsweek dẫn bình luận của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei trên X.

Lãnh tụ tối cao Iran ám chỉ Tehran không có ý định lùi bước ngay cả khi Mỹ và các cường quốc châu Âu đe dọa áp đặt thêm lệnh trừng phạt.

Ông Khamenei nhận định các phát biểu và hành động của ông Trump là một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm khuất phục Iran, gọi đó là “sự xúc phạm nghiêm trọng” với quốc gia này.

Ông tuyên bố Iran “sẽ chống lại bằng toàn bộ sức mạnh trước bất kỳ ai có kỳ vọng sai lầm như vậy”.

Ông cũng bác bỏ lời kêu gọi đối thoại trực tiếp với Washington, nói rằng tình hình hiện nay trong quan hệ với Mỹ là “không thể giải quyết” chỉ bằng đàm phán.

Trước đó, hôm 7/8, Tổng thống Donald Trump viết trên Truth Social: “Giờ đây khi kho vũ khí hạt nhân mà Iran đang ‘xây dựng’ đã bị xóa sổ hoàn toàn, điều quan trọng là tất cả quốc gia Trung Đông tham gia Hiệp định Abraham. Điều này sẽ đảm bảo hòa bình ở Trung Đông”.

Iran đang trong thế đối đầu với Mỹ và phương Tây về vấn đề liên quan đến chương trình làm giàu hạt nhân. Căng thẳng leo thang và ngoại giao bế tắc sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6, với việc ông Trump đe dọa sẽ tiếp tục tấn công nếu Tehran không thay đổi lập trường.

Hiện vòng đàm phán mới giữa Iran và nhóm E3 (gồm Anh, Pháp và Đức) đã được các bên nhất trí tổ chức vào ngày 26/8.

Tuy nhiên, cuộc thương lượng về chương trình hạt nhân của Tehran được dự báo tiếp tục khó khăn. Iran có thể phải đối mặt với lệnh trừng phạt mới theo “cơ chế snapback” mà các cường quốc châu Âu đe dọa sẽ kích hoạt vào cuối tháng này nếu tiến trình đàm phán hạt nhân không có bước tiến. Dù vậy, nước này tuyên bố không nhượng bộ trước đòi hỏi chấm dứt làm giàu urani.