Trung Quốc hồi hương 68.000 nghi phạm lừa đảo ở nước ngoài

  • Thứ sáu, 19/9/2025 15:19 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Bộ Công an Trung Quốc ngày 18/9 cho biết đã đưa về nước 68.000 nghi phạm lừa đảo ở nước ngoài trong những năm gần đây, đồng thời đề xuất thành lập một liên minh chống lừa đảo quốc tế.

Cơ quan an ninh Trung Quốc áp giải các nghi phạm hình sự từ miền Bắc Myanmar về nước ngày 30/1/2024 tại Sân bay quốc tế Trường Thủy Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Ảnh: VCG.

Theo thông tin trên tài khoản WeChat chính thức của Bộ Công an Trung Quốc, một quan chức cấp cao của bộ này khi phát biểu tại diễn đàn nhánh về chống tội phạm xuyên quốc gia trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác An ninh Công cộng Toàn cầu năm 2025 tổ chức ở Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc ngày 18/9 cho biết, trong những năm gần đây, nước này đã tăng cường hợp tác thực thi pháp luật với các nước như Tây Ban Nha, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Myanmar, Indonesia, Philippines, Lào, Thái LanCampuchia, đưa về nước thành công khoảng 68.000 nghi phạm lừa đảo ở nước ngoài.

Quan chức này cũng chỉ ra rằng cơ cấu hoạt động tội phạm hình sự đang có những thay đổi sâu sắc, với các tội phạm truyền thống ngày càng chuyển hướng sang trực tuyến. Đặc biệt, lừa đảo viễn thông và Internet đã nổi lên như một tai họa toàn cầu và là một thách thức cấp bách đối với cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới.

Tại diễn đàn này, Trung Quốc đã đề xuất các quốc gia và vùng lãnh thổ liên quan thành lập liên minh chống lừa đảo quốc tế, thúc đẩy các bên và cộng đồng quốc tế chung tay giải quyết vấn nạn tội phạm lừa đảo viễn thông và Internet, thông qua việc thống nhất khái niệm ở mức độ sâu hơn, trao đổi và hợp tác ở cấp độ cao hơn, phòng ngừa và quản trị trên quy mô rộng hơn, nhằm xây dựng một mô hình toàn cầu mới về đấu tranh và xử lý tội phạm lừa đảo viễn thông và Internet với sự phối hợp lẫn nhau và sự tham gia rộng rãi.

Trung Quốc cũng kêu gọi các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu tăng cường hợp tác hơn nữa, hoàn thiện các cơ chế xử lý vụ án chung và kiện toàn hệ thống đấu tranh và quản trị toàn cầu.

