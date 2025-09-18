Trung Quốc phản đối New Zealand quấy rối công dân nước này

Đại sứ quán Trung Quốc tại New Zealand cho biết đã gửi công hàm phản đối mạnh mẽ tới Chính phủ New Zealand về việc vô cớ quấy rối và tạm giữ thiết bị của công dân Trung Quốc khi nhập cảnh, quá cảnh tại các sân bay của nước này.

Sân bay Auckland ở New Zealand. Ảnh: Reuters

Trong thông cáo đăng trên tài khoản WeChat chính thức ngày 16/9, Đại sứ quán Trung Quốc tại New Zealand đã cáo buộc các cơ quan an ninh - tình báo sở tại thẩm vấn vô cớ và tạm giữ thiết bị điện tử cá nhân của một số công dân Trung Quốc khi quá cảnh tại sân bay của nước này.

Cơ quan này cũng cho biết đã ghi nhận một số trường hợp tương tự trước đó khi công dân Trung Quốc nhập cảnh hoặc quá cảnh qua New Zealand.

Đại diện Đại sứ quán Trung Quốc đã giao thiệp nghiêm khắc với phía New Zealand, bày tỏ phản đối mạnh mẽ trước những biện pháp bị cho là “vô lý”, đồng thời yêu cầu chính phủ New Zealand chấm dứt việc quấy rối, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Trung Quốc; bảo đảm môi trường an toàn, thân thiện và không phân biệt đối xử đối với học sinh, sinh viên, du khách và các hành khách Trung Quốc khi đến hoặc quá cảnh qua New Zealand.

Cùng với đó, Đại sứ quán Trung Quốc khuyến cáo công dân Trung Quốc dự định đến, quá cảnh qua New Zealand hoặc đang lưu trú tại đây nâng cao ý thức bảo đảm an toàn, chuẩn bị kỹ hồ sơ, thiết bị trước khi làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Trong trường hợp cần hỗ trợ, có thể liên hệ kịp thời với các cơ quan đại diện Trung Quốc tại New Zealand để được bảo hộ và hỗ trợ lãnh sự.

Phản hồi về thông tin trên, phía New Zealand cho biết tất cả những người nhập cảnh đều phải tuân thủ pháp luật và quy định của nước này, đặc biệt là các quy định liên quan đến an ninh quốc gia và an ninh biên giới.

Bộ Ngoại giao New Zealand nhấn mạnh việc thực thi các quy định này được áp dụng bình đẳng, không phân biệt quốc tịch, đồng thời cho biết đã trao đổi và giải thích với phía Đại sứ quán Trung Quốc về các trường hợp liên quan. New Zealand cũng khẳng định quá trình thực thi chịu sự giám sát độc lập nghiêm ngặt.