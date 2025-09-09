Mỹ xử mạnh các ổ lừa đảo trực tuyến Đông Nam Á

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bộ Tài chính Mỹ ngày 8/9 thông báo trừng phạt các trung tâm lừa đảo trên mạng ở Đông Nam Á vốn đã gây thiệt hại ít nhất 10 tỷ USD cho nước này trong năm 2024.

Tội phạm lừa đảo trực tuyến giả danh nhân viên tổng đài vừa bị Cảnh sát Quốc gia Philippines bắt giữ trong một cuộc đột kích tại Thành phố Makati. Ảnh: PNP

Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các tổ chức tội phạm ở Đông Nam Á đang gia tăng các hình thức lừa đảo qua mạng nhắm tới các công dân Mỹ.

Theo số liệu từ chính phủ Mỹ, người dân Mỹ đã mất ít nhất 10 tỷ USD do các hoạt động lừa đảo trên mạng từ Đông Nam Á trong năm 2024.

Chính vì vậy, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ ngày 8/9 đã áp trừng phạt đối với 9 đối tượng tham gia các hoạt động của Trung tâm lừa đảo có tên gọi là Shwe Kokko ở Myanmar dưới sự bảo trợ của Tổ chức tội phạm có tên là Quân đội quốc gia Karen National Army.

Đây là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia thực hiện các hoạt động lừa đảo trên mạng nhắm tới công dân Mỹ đồng thời ép buộc người lao động phải làm việc trái ý muốn của họ.

Ngoài ra, Bộ Tài chính Mỹ cũng trừng phạt 4 cá nhân và 6 thực thể điều hành các khu lao động cưỡng bức ở Campuchia nơi người dân một số nước bao gồm Mỹ, châu Âu và Trung Quốc bị buộc phải thực hiện các hoạt động lừa đảo thông qua đầu tư tiền ảo.

Phạm Huân/VOV

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Campuchia

    Campuchia
    • Thủ đô: Phnom Penh
    • Diện tích: 181.000 km2
    • Dân số: 16,01 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 22,16 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Riel
    • Ngôn ngữ: Tiếng Khmer

