Mỹ xử mạnh các ổ lừa đảo trực tuyến Đông Nam Á

Bộ Tài chính Mỹ ngày 8/9 thông báo trừng phạt các trung tâm lừa đảo trên mạng ở Đông Nam Á vốn đã gây thiệt hại ít nhất 10 tỷ USD cho nước này trong năm 2024.

Tội phạm lừa đảo trực tuyến giả danh nhân viên tổng đài vừa bị Cảnh sát Quốc gia Philippines bắt giữ trong một cuộc đột kích tại Thành phố Makati. Ảnh: PNP

Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các tổ chức tội phạm ở Đông Nam Á đang gia tăng các hình thức lừa đảo qua mạng nhắm tới các công dân Mỹ.

Theo số liệu từ chính phủ Mỹ, người dân Mỹ đã mất ít nhất 10 tỷ USD do các hoạt động lừa đảo trên mạng từ Đông Nam Á trong năm 2024.

Chính vì vậy, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ ngày 8/9 đã áp trừng phạt đối với 9 đối tượng tham gia các hoạt động của Trung tâm lừa đảo có tên gọi là Shwe Kokko ở Myanmar dưới sự bảo trợ của Tổ chức tội phạm có tên là Quân đội quốc gia Karen National Army.

Đây là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia thực hiện các hoạt động lừa đảo trên mạng nhắm tới công dân Mỹ đồng thời ép buộc người lao động phải làm việc trái ý muốn của họ.

Ngoài ra, Bộ Tài chính Mỹ cũng trừng phạt 4 cá nhân và 6 thực thể điều hành các khu lao động cưỡng bức ở Campuchia nơi người dân một số nước bao gồm Mỹ, châu Âu và Trung Quốc bị buộc phải thực hiện các hoạt động lừa đảo thông qua đầu tư tiền ảo.