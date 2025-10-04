Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Trung Quốc ban hành cảnh báo Đỏ về bão Matmo

  • Thứ bảy, 4/10/2025 22:47 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 4/10, Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc (NMC) đã ban bố cảnh báo Đỏ (mức nghiêm trọng nhất trong thang 4 cấp) khi bão Matmo được dự báo sẽ đổ bộ vào hai tỉnh Quảng Đông và Hải Nam.

Gió lớn khi bão Ragasa đổ bộ, tại thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 24/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN.

Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ hạn hán quốc gia Trung Quốc cũng quyết định từ 19h giờ địa phương cùng ngày, nâng mức ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt và bão tại Quảng Đông và Hải Nam lên cấp độ 3 và duy trì mức ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt tại Quảng Tây ở cấp độ 4.

Cùng ngày, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc đã nâng mức ứng phó bão Matmo lên cấp độ 2, đồng thời chỉ đạo trực tuyến các cơ quan quản lý giao thông vận tải tại các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam và Cục Quản lý An toàn Hàng hải Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, yêu cầu các cơ quan này nỗ lực hết sức để chuẩn bị và ứng phó với bão Matmo, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, kiên quyết khắc phục tâm lý chủ quan, thực hiện cơ chế cảnh báo sớm. Trong khi đó, Bộ Thủy lợi Trung Quốc cũng ban hành ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 để phòng chống lũ lụt tại các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam và Vân Nam.

Để ứng phó với bão Matmo, chiều 4/10, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ hạn hán quốc gia Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp liên ngành, nhấn mạnh sự cần thiết phải làm tốt công tác phòng chống bão, kiên quyết thực hiện phương châm “tàu về cảng, dân lên bờ”; đảm bảo quản lý an toàn các điểm tham quan bị ảnh hưởng và áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt như tạm dừng làm việc, học tập, kinh doanh, vận chuyển… khi cần thiết. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra và điều tra nguy cơ rủi ro; tăng cường công tác kiểm tra, giảm thiểu rủi ro đối với các cơ sở hạ tầng thủy lợi, nhà ở, xây dựng, văn hóa và du lịch; kiểm tra trước các thiết bị liên lạc khẩn cấp như điện thoại vệ tinh, để đảm bảo công tác cứu hộ khẩn cấp hiệu quả.

Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Thủy văn Trung Quốc, bão Matmo sẽ đổ bộ vào vùng biển từ Điện Bạch (Dianbai), Quảng Đông đến Vạn Ninh (Wanning), Hải Nam vào sáng 5/10; từ ngày 4-7/10 sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Quảng Đông, Hải Nam, Quảng Tây, Vân Nam... Bão Matmo sẽ gây gió mạnh, mưa lớn diện rộng, mưa lớn cục bộ cực kỳ nguy hiểm.

Những cuốn sách hay về biến đổi khí hậu

“Những kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu”, “Băng - Những câu chuyện ly kỳ từ một thế giới đang dần biến mất”, “Thảm họa khí hậu - Chúng ta đã có gì và làm gì để ứng phó?”,... nằm trong số những cuốn sách giúp độc giả có cái nhìn trực diện và bao quát hơn khi nói đến vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://baotintuc.vn/the-gioi/trung-quoc-ban-hanh-canh-bao-do-ve-bao-matmo-20251004214759441.htm

TTXVN

bão matmo đổ bộ Trung Quốc Pháp Bão Matmo Thủy lợi Trung Quốc Hải Nam Điện Bạch Quảng Tây

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

Bao Matmo tien sat Trung Quoc hinh anh

Bão Matmo tiến sát Trung Quốc

9 giờ trước 14:44 4/10/2025

0

Sáng 4/10, Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc (NMC) đã ban bố cảnh báo màu cam, trong bối cảnh bão Matmo đang gia tăng sức mạnh và tiến sát bờ biển phía Nam của nước này.

Bao Matmo giat cap 15, di chuyen nhanh hinh anh

Bão Matmo giật cấp 15, di chuyển nhanh

2 giờ trước 21:43 4/10/2025

0

Bão số 11 Matmo di chuyển nhanh, mạnh lên cấp 12, giật cấp 15, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 290 km, dự báo giảm cấp khi đi vào vịnh Bắc Bộ.

Israel gioi thieu 'vu khi bo binh hoan hao' ban ha UAV hinh anh

Israel giới thiệu 'vũ khí bộ binh hoàn hảo' bắn hạ UAV

10 phút trước 00:00 5/10/2025

0

Hãng Israel Weapon Industries (IWI) vừa giới thiệu hệ thống chống thiết bị bay không người lái Arbel. Đây được coi là “vũ khí hoàn hảo” để bắn hạ thiết bị bay không người lái (UAV) giữa bối cảnh chúng ngày càng phổ biến trên chiến trường, được sử dụng cho trinh sát, tấn công có mục tiêu và tác chiến tâm lý.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý