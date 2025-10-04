Bão Matmo tiến sát Trung Quốc

Ở thời điểm 5h00 sáng 4/10 (theo giờ địa phương), tâm bão được xác định ở vị trí 18 độ vĩ Bắc và 117,7 độ kinh Đông, di chuyển theo hướng Tây Bắc với vận tốc 25-30 km/h.
Dự báo, trong ngày 5/10, bão Matmo sẽ đổ bộ khu vực từ huyện Điện Bạch thuộc tỉnh Quảng Đông đến thành phố Vạn Ninh thuộc tỉnh Hải Nam của Trung Quốc.
Trong khi bão Matmo di chuyển áp sát đất liền, mưa to và gió giật mạnh sẽ tràn vào các tỉnh duyên hải miền Nam của Trung Quốc từ sáng 4/10 đến hết 5/10. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở địa chất do mưa lớn kéo dài.
Hệ thống cảnh báo bão của Trung Quốc chia làm 4 cấp độ, trong đó đỏ là mức nghiêm trọng nhất, sau đó lần lượt là cam, vàng và xanh lam.
Trước đó, do bão dự kiến ảnh hưởng tỉnh trên từ tối 4/10 đến ngày 5/10, đúng thời điểm cao điểm đi lại trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh và Tết Trung thu kéo dài 8 ngày, các cơ quan chức năng kêu gọi tăng cường các biện pháp an toàn tại các khu du lịch ven biển, trên sông và vùng núi.
Các tuyến bay chính, dịch vụ phà qua eo biển Quỳnh Châu, còn gọi là eo biển Hải Nam, và đường sắt cao tốc có thể bị gián đoạn từ tối 4/10 đến ngày 5/10. Dự kiến, hoạt động của các dịch vụ này sẽ trở lại bình thường vào sáng 6/10.
Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Thủy văn Lào đã phát đi cảnh báo mưa lớn trên toàn quốc trong bối cảnh bão nhiệt đới Matmo đi vào Biển Đông, đồng thời kêu gọi người dân và các địa phương cảnh giác, chuẩn bị phòng tránh nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất.
Theo báo cáo của Cục Khí tượng và Thủy văn thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào, cơn bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, có thể đổ bộ vào Lào, gây mưa dông, gió mạnh và mưa lớn tại nhiều khu vực từ ngày 3 - 7/10.
Nhà chức trách Lào kêu gọi cộng đồng và chính quyền địa phương tăng cường cảnh giác và thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Mưa lớn kéo dài có thể gây sạt lở, lũ quét và ngập úng đô thị ở một số khu vực. Hiện nhiều địa phương của Lào đang chịu cảnh ngập lụt do mưa liên tục.
