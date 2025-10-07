Công an Hà Nội khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua điểm ngập

Do ảnh hưởng của cơn bão số 11, một số khu vực trên địa bàn Hà Nội có mưa to. Sáng 7/10, lực lượng chức năng của Công an Thành phố phối hợp các Sở ngành triển khai công tác phòng chống ùn tắc giao thông.

Ghi nhận của lực lượng chức năng, trên địa bàn Thành phố xuất hiện một số điểm úng, ngập là: ‎

Các tuyến Thụy Khuê (trường Chu Văn An - Dốc La Pho), Mạc Thị Buởi, Phố Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy), Bùi Xương Trạch (từ số 49 đến số 93 Bùi Xương Trạch), Huỳnh Thúc Kháng (Ngã 3 Nguyên Hồng - ngõ 14 Huỳnh Thúc Kháng), Thành công (trước UBND phường). ‎

Công an Thành phố phối hợp các Sở ngành triển khai công tác phòng chống ùn tắc giao thông.

Các tuyến Mỹ Đình - Thiên Hiền, Lê Đức Thọ (quảng trường SVĐ Mỹ Đình), Phú Xá (ngã 3 Phú Xá - Phúc Hoa), Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên (sau KeangNam), Võ Chí Công (Tòa nhà UDIC), Hoàng Quốc Việt (đại học Điện Lực), Phan Văn Trường (cổng chợ - doanh trại quân đội), Hoa Bằng (ngõ 99), Trần Cung (cây xăng A38), Trần Bình (UBND phường Mai Dịch đến bệnh viện 19/8), Đỗ Đức Dục (đường vào Miếu Đầm), Nguyễn Trãi (trường ĐHKH và NV - bên chẵn làn xe buýt), Quan Nhân, Quang Trung (trước trường THPT Nguyễn Huệ), Quang Trung (đối diện nhà ga La Khê), Yên Nghĩa (từ BX Yên Nghĩa đến ngã ba Ba La), Phố Xốm - đoạn đối diện tòa nhà Hải Phát, Lê Lợi - Trần Hưng Đạo ( khu vực xung quang chợ Hà Đông), Đường Quyết Thắng, Tô Hiệu (trước chi cục thuế và tòa nhà HUD3), Đường QL6 (đoạn tổ dan phố 1+4 phường Yên Nghĩa), Khu TT18, Phú La… ‎

Các tuyến Ngọc Lâm (từ ngã ba Long Biên 1 đến XN MTĐT Gia Lâm), Đức Giang (từ chợ Đức Hòa đến ngõ 97), đường Đàm Quang Trung (trước và đối diện siêu thị Aeon Mall), Cổ Linh (trước và đối diện trường THCS Long Biên), Gầm chui xe lửa phố Thiên Đức. ‎ ‎

Công an Thành phố đề nghị người dân chủ động lựa chọn tuyến đường di chuyển phù hợp, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông trong điều kiện mưa gió, đường ngập úng, chấp hành sự điều tiết, phân luồng, hướng dẫn giao thông của lực lượng chức năng.