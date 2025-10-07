Lũ trên các sông Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục lên do vẫn còn mưa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 7/10 đến sáng 8/10, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc tiếp tục có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lũ trên các sông ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục lên, có sông lên trên báo động 3.

Cụ thể, ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm; các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm.

Nước lũ dâng cao làm vỡ đê bối sông Cầu tại tổ 33, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Thảo Nguyên/TTXVN.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (trên 100mm/3h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ chiều 8/10, mưa lớn ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ giảm.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Lũ nhiều sông đang lên nhanh

Hiện lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam (Bắc Ninh) đang lên nhanh; mực nước các sông khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa đang lên.

Mực nước lúc 14h ngày 7/10 trên các sông như sau: Trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy 28,87 m, trên mức lịch sử năm 2024 (28,81 m) 0,06 m, tại trạm Đáp Cầu 5,24 m, dưới báo động 2 là 0,06 m; trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn 16,4 m, trên báo động 3 là 0,4 m, tại trạm Phủ Lạng Thương 5,95 m, dưới báo động 3 là 0,35 m; trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam 5,29 m, ở mức báo động 2; trên sông Thái Bình (Hải Phòng) tại trạm Phả Lại 4,1 m (lúc 13h ngày 7/10), trên báo động 1 là 0,1 m.

Dự báo, trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục lên trên mức báo động 3; lũ trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam tiếp tục lên mức báo động 2 - báo động 3. Trong 12 - 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3, thấp hơn lũ lịch sử khoảng 0,2 - 0,4 m. Lũ trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam có khả năng biến đổi chậm ở mức đỉnh trong khoảng báo động 2 - báo động 3 vào đêm 7/10, sau xuống chậm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo: Từ chiều nay (7/10) đến 9/10, lũ trên các sông ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục lên, trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) lên mức báo động 2 - báo động 3; đỉnh lũ trên sông Thao (Lào Cai), sông Lô (Tuyên Quang), sông Hoàng Long (Ninh Bình), thượng lưu sông Mã (Thanh Hóa) lên mức báo động 1 - báo động 2, có sông trên báo động 2.

Ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa; nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông, nguy cơ lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 3.

Mưa dông, gió giật mạnh trên biển

Hiện ở vùng biển phía Nam khu vực Giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang đang có mưa rào và dông.

Dự báo đêm 7 và ngày 8/10, ở vùng biển phía Nam khu vực Giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thời tiết cụ thể các khu vực

Nước dâng cao trên phố Nguyễn Du, Hà Nội (ảnh chụp lúc 12 giờ 30 phút). Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN.

Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Đông Bắc Bộ cũng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng và Thanh Hóa đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, trời có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Thủ đô Hà Nội đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C; cao nhất từ 29-31 độ C.

Tại TP.HCM, thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C; cao nhất từ 31-33 độ C.