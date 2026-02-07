Ngoài khách Tây, ai có thể trả 12 triệu đồng thuê căn hộ ở Đà Nẵng?

Sự xuất hiện ngày càng đông của những công dân có thu nhập quốc tế dễ đẩy giá nhà tại Đà Nẵng lên cao. Không nhiều người có thể chi trả 12 triệu đồng cho căn hộ 1 phòng ngủ.

Tsering Yangzom (37 tuổi), một cựu giáo viên yoga trực tuyến hiện sống và làm việc tại Đà Nẵng.

"Đà Nẵng (Việt Nam) rõ ràng là thành phố tốt nhất dành cho những người làm việc từ xa", Joose the Nomad, một YouTuber du lịch và làm việc từ xa người Phần Lan, nói trong video đăng trên kênh cá nhân với hơn 80.000 người theo dõi.

Trong đoạn clip, anh đưa người xem lướt qua toàn cảnh bờ biển Đà Nẵng cùng những dãy cao ốc ven biển như một lời chứng minh cho sức hút của thành phố với cộng đồng du mục kỹ thuật số.

Trái ngược

Tuy nhiên, hình ảnh Joose đăng tải không phản ánh toàn bộ trải nghiệm của mọi người. Trong một căn bếp nhỏ, bên nồi lẩu sôi ùng ục, Ngô Xuân Thảo nhìn video của nam YouTuber với vẻ hoài nghi.

"Anh ấy quay bãi biển, phòng gym và vài món ăn phương Tây, không phản ánh toàn bộ thành phố", cô khẳng định với Business Insider.

Ngô Xuân Thảo, một phiên dịch viên làm việc tại Đà Nẵng.

Xuân Thảo (38 tuổi, người Huế), làm phiên dịch tiếng Anh trực tuyến. Cô đến Đà Nẵng đầu năm 2025 với kỳ vọng về sự “cân bằng” mà nhiều người nhắc về thành phố này: không xô bồ như TP.HCM, cũng không chậm và thiếu việc làm như những đô thị nhỏ.

Nhưng thứ cô đối mặt đầu tiên không phải là biển, mà là hóa đơn tiền nhà.

Với thu nhập khoảng 12 triệu đồng mỗi tháng, tiền thuê căn hộ một phòng chiếm hơn nửa. Nếu muốn có phòng ngủ riêng, chi phí thuê nhà lên tới khoảng 12 triệu đồng/tháng, vượt quá khả năng chi trả.

Sau vài tháng, giá thuê tiếp tục tăng, buộc Thảo phải chuyển xuống Hội An, cách Đà Nẵng khoảng 20 km về phía nam, nơi cô tìm được mức thuê thấp hơn khoảng 30%.

Nền tảng trực tuyến Nomads.com xếp Đà Nẵng là điểm đến lý tưởng cho những người làm việc từ xa phát triển nhanh nhất Đông Nam Á năm 2025.

Khoảng cách giữa Đà Nẵng ngập nắng trong video của Joose the Nomad và Đà Nẵng trong trải nghiệm đời sống của Thảo phản ánh sự căng thẳng đang hình thành khi thành phố ngày càng thu hút những người có khả năng chi trả bằng mức thu nhập quốc tế.

Sự trái ngược ấy đặt ra một câu hỏi lớn hơn. Khi Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn với cộng đồng làm việc từ xa toàn cầu, chi phí sinh hoạt của người địa phương sẽ dịch chuyển theo hướng nào và ai sẽ đủ khả năng thích nghi?

Làn sóng du mục số

Đà Nẵng không phải cái tên mới trên bản đồ du lịch quốc tế. New York Times từng gọi đây là “Miami của Việt Nam” và nơi này tiếp tục xuất hiện trong các danh sách điểm đến năm 2026, cùng hàng loạt dự án cao cấp như khách sạn Nobu (thương hiệu hạng sang toàn cầu) đầu tiên ở Đông Nam Á.

Trên Nomads.com, cộng đồng gần 40.000 thành viên làm việc từ xa, Đà Nẵng được xếp là điểm đến phát triển nhanh nhất Đông Nam Á năm 2025.

Giá thuê căn hộ tại Đà Nẵng đang vượt quá khả năng chi trả của một số người dân địa phương.

Việt Nam chưa có visa riêng cho dân du mục số, nhưng đa số quốc tịch vẫn có thể xin e-visa 3 tháng trực tuyến. Điều này đủ để nhiều người thử sống tại Đà Nẵng. Thành phố cũng chủ động đón xu hướng này thông qua các sự kiện như Nomad Fest (lễ hội - hội nghị quốc tế dành cho cộng đồng du mục kỹ thuật số); truyền thông địa phương thường xuyên nhắc đến sức hút với nhóm lao động từ xa.

Sự hiện diện của cộng đồng làm việc từ xa ngày càng in dấu rõ trong không gian đô thị Đà Nẵng. Dọc đại lộ ven biển, các công trình mới nối tiếp nhau mọc lên, kéo theo những không gian phục vụ trực tiếp cho nhóm lao động này.

Hana’s Coworking là một trong số đó. Nơi này nằm trong một tòa nhà còn thi công dang dở, phía dưới là tiếng máy móc và bụi xây dựng, phía trên lại là một khoảng yên tĩnh với các lập trình viên, người làm marketing và freelancer ngồi làm việc trước laptop.

Hana Nguyễn điều hành một không gian làm việc chung nổi tiếng tại Đà Nẵng.

Hana Nguyễn (36 tuổi), người sáng lập Hana’s Coworking, cho biết không gian đã kín chỗ và đang mở rộng thêm. Sau đại dịch, cô tận dụng một tầng khách sạn bỏ trống rồi thuyết phục gia đình chuyển nhà riêng thành văn phòng cho dân làm việc từ xa.

Cô nhìn nhận sự hiện diện của nhóm khách du mục kỹ thuật số quốc tế là tích cực, tạo thêm việc làm và cơ hội hợp tác.

Ở góc độ khác, Markos Korvesis, người tổ chức các sự kiện cho cộng đồng du mục số, cho biết ông chứng kiến nhiều căn hộ bị chuyển thành Airbnb, có nơi giá lên tới 100 USD /đêm. Dữ liệu từ AirDNA cho thấy số chỗ ở đăng trên Airbnb và Vrbo tại Đà Nẵng tăng gần 44% từ năm 2022 đến cuối 2025. Dù giá phòng đã giảm so với đỉnh năm 2023, mức trung bình vẫn cao hơn gần 18% so với năm 2022.

Rất dễ bắt gặp những người làm việc từ xa tại các quán cà phê khắp Đà Nẵng.

Theo các nhà nghiên cứu, tác động của du mục kỹ thuật số cần được đặt trong bức tranh chung của kinh tế du lịch và đô thị hóa.

Daniel Schlagwein, chuyên gia về lao động số, nhận định lối sống này chắc chắn làm thay đổi diện mạo đô thị, nhưng thường song hành với quỹ đạo phát triển du lịch nói chung. Tại Chiang Mai, ông quan sát thấy nhiều người dân địa phương chấp nhận và thậm chí ưa thích kiểu khách làm việc từ xa vì họ ở lâu, chi tiêu đều và ít gây quá tải điểm tham quan.

Trong một quán cà phê mang hơi thở quốc tế ở Đà Nẵng, người Việt, du khách và dân du mục số cùng chia sẻ không gian.

Tsering Yangzom (37 tuổi), người từng dạy yoga trực tuyến tại nhiều quốc gia trước khi đến Đà Nẵng, nhận định thành phố hiện vẫn duy trì được một thế cân bằng tương đối giữa cộng đồng làm việc từ xa, du khách và cư dân địa phương.

Tuy nhiên, những bài học từ các điểm đến như Bali cho thấy thế cân bằng này có thể nhanh chóng bị phá vỡ khi giá thuê leo thang và áp lực đô thị dồn nén lên hạ tầng, không gian sống.