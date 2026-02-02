Khách Tây gọi Đà Nẵng là thiên đường, một bữa ăn chỉ hết 35.000 đồng

Rời Anh giữa lúc chi phí sinh hoạt leo thang, du khách Tây nói đã tìm thấy “thiên đường” ở Đà Nẵng, nơi tiền thuê nhà chỉ vài triệu đồng mỗi tháng, bữa ăn bản địa dưới 35.000 đồng.

Khách quốc tế ngồi cà phê, tắm nắng ven biển Mỹ An, Đà Nẵng dịp đầu năm 2026. Ảnh: Linh Huỳnh.

Giữa bối cảnh giá cả tại Anh ngày càng đắt đỏ, không ít người mơ về một cuộc sống tiết kiệm hơn ở nước ngoài. Casey, một nữ du khách Anh, cho biết cô đã biến mong muốn đó thành hiện thực khi chuyển đến Việt Nam sống. Theo Casey, Đà Nẵng - nơi cô đang ở - không chỉ có cảnh quan đẹp mà còn sở hữu mức chi tiêu dễ chịu đến bất ngờ.

Nữ influencer chuyển đến Đà Nẵng vào năm 2025 và nhanh chóng ấn tượng với chi phí sinh hoạt thấp. Cô cho biết tiền thuê nhà có thể chỉ khoảng 150 bảng Anh (khoảng 4,8 triệu đồng)/tháng nếu tìm được căn hộ phù hợp, trong khi các bữa ăn địa phương tại nhà hàng có giá khoảng 1 bảng Anh, tương đương chưa đến 35.000 đồng.

“Nơi đây đúng là thiên đường”, Casey thốt lên khi đứng trước khung cảnh bãi biển rộng dài và nhịp sống ven sông sôi động của thành phố biển miền Trung.

Theo Casey, Đà Nẵng có nhiều khu chung cư với mức giá đa dạng, song cô khuyên nên tìm nhà qua Facebook Marketplace thay vì Airbnb để có mức thuê thấp hơn đáng kể. Do chỉ dành 24 giờ tìm nhà, Casey kể cô đành chấp nhận mức giá cao hơn mong muốn. Căn hộ cô đang ở có hồ bơi, giá 490 bảng Anh (khoảng 15,5 triệu đồng)/tháng. Theo Casey, nhiều người dùng mạng mách nhỏ có thể thuê căn nhà tương tự tại đây nhưng với mức chỉ khoảng 150 bảng Anh.

Casey tham quan bằng xe máy và thưởng thức bánh mì tại Đà Nẵng. Ảnh: Casey.

Trong một video khác, Casey chia sẻ chi tiết chi tiêu hàng tuần khi làm việc từ xa tại Việt Nam. Cô và bạn trai chia đôi tiền thuê nhà, mỗi người trả khoảng 245 bảng Anh mỗi tháng. Riêng chi phí ăn uống, Casey cho biết nếu chọn món phương Tây, mỗi bữa khoảng 4 bảng Anh, còn đồ ăn Việt Nam chỉ khoảng 1/4. Cô cũng đánh giá dịch vụ taxi tại Việt Nam tiện lợi và rẻ, trung bình khoảng 3 bảng Anh mỗi chuyến.

Ngoài sinh hoạt cơ bản, Casey dành ngân sách cho các hoạt động giải trí như đi chơi xa, chơi thể thao hay massage, với tổng chi khoảng 20-30 bảng Anh mỗi tuần. Theo cô, với mức sống như vậy, một người có thể sinh hoạt tại Việt Nam với khoảng 300 bảng Anh (khoảng 10,6 triệu đồng)/tháng nếu kiểm soát chi tiêu hợp lý.

Việt Nam từ lâu được đánh giá cao về chi phí sinh hoạt phải chăng. Khảo sát Expat Insider 2024 của InterNations xếp Việt Nam là điểm đến có chi phí sinh hoạt hợp lý nhất thế giới năm thứ 4 liên tiếp.

Theo báo cáo được Forbes dẫn lại, 86% người nước ngoài tại Việt Nam nhận xét chi phí sống “chấp nhận được”, mức chi tiêu “rất tốt”.

Câu chuyện của Casey nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Đoạn video của cô lan truyền mạnh, nhận hàng triệu lượt xem và nhiều bình luận bày tỏ mong muốn trải nghiệm cuộc sống tại Đà Nẵng. Bên cạnh sự hào hứng, cũng có ý kiến mong thành phố vẫn giữ được sự yên bình trước làn sóng du khách và người nước ngoài tìm đến vì chi phí dễ chịu.