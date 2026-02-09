Khách Việt đi đâu nhiều nhất Tết này?

Hàn Quốc, Trung Quốc tiếp tục là điểm đến nước ngoài được khách Việt yêu thích Tết này. Trong đó, phần lớn du khách sẵn sàng chi trả cho khách sạn 5 sao.

Hàn Quốc là điểm đến hút khách Việt bậc nhất trong dịp Tết Bính Ngọ. Ảnh: Jhan.

Theo dữ liệu mới công bố từ nền tảng du lịch lớn nhất Trung Quốc Trip.com, nhu cầu bay tại Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất khu vực Đông Nam Á. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng đặt vé máy bay nội địa tăng 77%, còn các đường bay quốc tế tăng 67% - cho thấy nhu cầu dịch chuyển lớn của thị trường Việt Nam.

Không còn bó hẹp trong những chuyến du lịch ngắn ngày hay các hoạt động truyền thống, ngày càng nhiều khách Việt sẵn sàng dành trọn kỳ nghỉ Tết cho những chuyến du lịch xa, dài ngày, ưu tiên chất lượng trải nghiệm.

Khách Việt có xu hướng "ăn Tết sang" với 51% du khách lựa chọn khách sạn 5 sao cho kỳ nghỉ đầu năm, trong khi 30% ưu tiên phân khúc 4 sao, chỉ có 19% chọn lưu trú từ 3 sao trở xuống.

Ở mảng điểm đến quốc tế, Hàn Quốc và Trung Quốc nổi lên như hai "thỏi nam châm" hút khách Việt trong dịp Tết. Bên cạnh đó, Thái Lan, Nhật Bản, Malaysia hay Singapore vẫn giữ được vị trí quen thuộc trong top điểm đến được đặt chỗ nhiều nhất.

Trung Quốc xếp thứ hai trong danh sách các thị trường được khách Việt yêu thích, đồng thời có 3 đại diện góp mặt trong top 10 thành phố tăng trưởng nhanh nhất về lượng đặt vé, gồm Quảng Châu, Bắc Kinh và Thượng Hải.

Uy Hải (Trung Quốc) - một trong những điểm đến mới hút khách Việt. Ảnh: Mạnh Tiến Khôi.

Nhật Bản dù đứng thứ tư về tổng lượng khách nhưng lại ghi nhận những con số tăng trưởng ấn tượng từ các thành phố nằm ngoài "cung đường vàng" như Fukuoka tăng hơn 300%, trong khi Nagoya tăng trên 200%.

"Dữ liệu của chúng tôi ghi nhận người Việt đã sẵn sàng dành trọn kỳ nghỉ Tết cho những chuyến đi xa. Việc lượng khách Việt ghé thăm Trung Quốc tăng trưởng vượt bậc là minh chứng cho tiềm năng từ chính sách đi lại thông thoáng và sự tương đồng văn hóa đón Tết giữa hai quốc gia", ông Nam Nguyễn, Tổng Giám đốc Trip.com Việt Nam, cho biết.

Ngoài ra, thói quen đặt dịch vụ của du khách Việt ngày càng linh hoạt, cận ngày hơn. Với các chuyến đi quốc tế dịp Tết, tỷ lệ đặt vé sớm trước ít nhất 60 ngày giảm từ 49% (năm 2025) xuống còn 46%. Ngược lại, du lịch nội địa giữ nhịp ổn định hơn khi khoảng 42% du khách vẫn đặt dịch vụ trước Tết từ hai tháng.

Đối với thị trường inbound (khách quốc tế đến Việt Nam), Việt Nam tiếp tục khẳng định sức hút dịp Tết với lượng khách quốc tế tăng trưởng khoảng 60%, chủ yếu đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan. Bên cạnh đó, Trip.com ghi nhận mức tăng trưởng đột biến từ những thị trường xa như Tây Ban Nha (tăng hơn 300%), Nga và Thổ Nhĩ Kỳ (đều tăng trên 270%), cùng sự gia tăng đáng kể của du khách đến từ Canada và Myanmar.

Về trải nghiệm, các điểm tham quan mang tính biểu tượng tiếp tục dẫn đầu lượng đặt vé, đứng đầu là cáp treo Hòn Thơm, Nhà hát múa rối Thăng Long, du thuyền Dolphin Hạ Long, Bà Nà Hills và Vinpearl Safari Phú Quốc.