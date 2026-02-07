Phải đặt phòng ngay nếu Tết này muốn 'chữa lành' ở Măng Đen, Đà Lạt

Một tuần trước Tết Nguyên đán 2026, hệ thống cơ sở lưu trú ở xã Măng Đen, đặc khu Lý Sơn đã lấp đầy 70-90% khách. Phía TP Đà Lạt (cũ), lượng phòng ở khu vực trung tâm còn khá ít.

Du khách chụp ảnh cùng hoa mai anh đào vào tháng 1. Ảnh: Ngọc Hải

Theo báo cáo xu hướng du lịch Tết Nguyên đán 2026 của Agoda, nhu cầu du lịch nội địa của người Việt tăng gần 22%. Trong nhóm điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất, Đà Lạt tiếp tục dẫn đầu, theo sau là Phú Quốc và Nha Trang. Những địa điểm "chữa lành" đang có lượt đặt phòng cao.

Trong kỳ nghỉ 9 ngày sắp tới, TP Đà Lạt cũ (Lâm Đồng), xã Măng Đen (Quảng Ngãi) vẫn đông khách, phân bổ nhiều nhất ngày 17-21/2 (từ mùng 1 đến mùng 5 Tết). Dịp cao điểm này, đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) cũng tất bật đón khách.

Đà Lạt kín phòng nhanh

Thị trường lưu trú tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, nơi tập trung tập trung nhiều cơ sở lưu trú nhất, bắt đầu nhộn nhịp trong kỳ nghỉ 9 ngày, sau khi các tuyến đèo dẫn vào TP Đà Lạt (cũ) khôi phục.

Theo UBND phường, quỹ hơn 1.400 cơ sở lưu trú, bao gồm 1-5 sao hiện lấp kín khoảng 70-75%, lượng khách tập trung đông nhất vào ngày 14-15/2 (27-28 tháng Chạp) và 18-21/2 (từ mùng 2 đến mùng 6 Tết). Con số này dự kiến tăng, khi du khách có xu hướng đặt phòng sát ngày. Trước đó, lễ hội hoa mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026 (16-31/1) của phường cũng thu hút lượng khách lớn.

Mùa hoa mai anh đào năm nay tại Đà Lạt. Ảnh: Bùi Huy Tưởng.

Tình hình phòng ốc hết nhanh là tin vui với người kinh doanh, sau khoảng thời gian chững doanh thu vì thiên tai. Ghi nhận tại ATP Hotel của Hoàng Ân, lượng phòng ngày 16-22/2 (từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) đã kín 85-90%, các ngày còn lại cũng trên đà hết nhanh. Đa phần khách chốt phòng sớm.

"Phòng lấp nhanh do du khách bớt lo lắng. Dịp Tết Nguyên đán nghỉ dài, đây cũng là lúc thời tiết lạnh hơn, hoa nở rộ. Năm nào vào dịp này Đà Lạt cũng đông khách", chủ khách sạn nói.

Tương tự, khách sạn Lien's đạt công suất 100% ngày 17-24/2 (từ mùng 1 đến mùng 8 Tết). Mức giá tăng 5-10% so với ngày bình thường. Tệp khách chủ yếu là tự túc hoặc đi theo gia đình, đến từ miền Nam và một số tỉnh miền Trung lân cận.

Điều hành một khách sạn 3 sao nằm trên đường Hồ Tùng Mậu, Phạm Hòa, chủ khách sạn, cho biết hiện khách sạn đã lấp đầy 38/42 phòng vào ngày 15-21/2 (từ 28 tháng Chạp đến mùng 5 Tết). Dịp Tết năm nay, du khách có xu hướng đến Đà Lạt từ những ngày cuối tháng Chạp và ở lại đến các mùng.

Theo ghi nhận, công suất tại các cơ sở lưu trú bán kính 0,5-2 km từ trung tâm như Estella Hotel Dalat, May House Dalat, Thanh Thanh Hotel, Happy Bun Hotel Da Lat, Mẹ Mây Homestay... hiện còn ít phòng. Thậm chí, khách sạn mô hình boutique giá 1-3 triệu đồng/đêm cũng sắp cạn phòng.

Măng Đen, Lý Sơn sắp hết phòng

Ở xã Măng Đen (Quảng Ngãi), công suất phòng dịp Tết Nguyên đán 2026 tiếp nối xu hướng lấp đầy từ dịp Tết Dương lịch với tỷ lệ khoảng 90-95%, xấp xỉ cùng kỳ năm 2025, theo bà Vũ Thị Hồng Phương, Giám đốc Trung tâm Văn hoá, Thể thao, Du lịch và Truyền thông xã Măng Đen.

Dữ liệu tại Măng Diang Boutique Hotel cho thấy lượng phòng đã kín 100% vào ngày 18-21/2 (từ mùng 2 đến mùng 5 Tết).

Khung cảnh Măng Đen nhìn từ trên cao vào mùa hoa mai anh đào năm nay. Ảnh: Măng Đen Chill.

Phía Han San Homestay cũng không còn phòng trống từ ngày 12/2 (25 tháng Chạp) đến ngày 28/2. Theo Ngọc Linh, đại diện khách sạn, xã có nhiều hoạt động vào dịp Tết nên thời gian du khách lưu trú kéo dài, trung bình 2-3 ngày. Các ngày cao điểm hết phòng từ tháng 1.

Chủ lực vẫn là khách Việt, khách nước ngoài hạn chế, bởi hiện không có đường bay. Từ sân bay Pleiku (Gia Lai) hoặc Liên Khương (Lâm Đồng) phải di chuyển thêm xe khách từ 100 km để đến Măng Đen, đa phần họ chọn ở lại Pleiku hoặc Đà Lạt.

Một số khách sạn hạng sang như Golden Boutique Hotel Mang Den, De Vivre Homestay Mang Den, Đakke Măng Đen… cũng kín phòng. Tuy nhiên, thời điểm này, du khách vẫn có thể tìm được phòng ở các homestay nhỏ hoặc phòng lẻ của khách sạn, nhưng không nằm ở trung tâm. Hiện xã có 170 cơ sở lưu trú với hơn 1.500 phòng, đáp ứng khoảng 7.500 khách/ngày.

Bà Hồng Phương cho biết thêm trong dịp Tết, xã tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa - du lịch đặc sắc. Bao gồm phiên chợ nông sản và dược liệu Măng Đen (20 tháng Chạp), lễ hội đường phố xuân Bính Ngọ 2026 (mùng 3 Tết), chương trình nghệ thuật xuyên Tết (mùng 2 đến mùng 6 Tết), múa cồng chiêng...

Đặc khu Lý Sơn trở thành lựa chọn của nhiều du khách vào dịp hè và lễ Tết. Ảnh: Hằng Bắp.

Tại đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), 130 cơ sở lưu trú đã đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 70%, theo UBND đặc khu Lý Sơn. Hiện UBND đã chỉ đạo các cơ sở lưu trú tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng hệ thống mã QR để cập nhật đầy đủ thông tin về các dịch vụ thiết yếu phục vụ du khách dịp này.

Ông Phan Văn Thảo, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu Lý Sơn, thông tin rằng dịp Tết Nguyên đán 2026 sẽ tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống Tứ linh (từ mùng 4 đến mùng 7 Tết), các hoạt động văn hóa, lễ hội theo nghi thức truyền thống tại đình làng An Hải, An Vĩnh...

"Thông qua các hoạt động dịp này, địa phương cũng hướng đến việc đẩy mạnh quảng bá du lịch, chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch gắn với tiềm năng, nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách", ông Thảo nói.

