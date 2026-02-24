Thống nhất giảm chạy tàu qua phố cà phê đường tàu Hà Nội

Bộ Xây dựng thống nhất chủ trương giảm tần suất tàu khách, dừng tàu hàng qua khu vực phố cà phê đường tàu và cầu Long Biên (Hà Nội).

Du khách ngồi sát đường ray, đồng loạt quay phim, chụp ảnh khi đoàn tàu đi qua. Ảnh: Trần Hiền.

Trong cuộc họp giữa Bộ Xây dựng và UBND TP. Hà Nội về việc bàn giao đoạn đường sắt từ ga Hà Nội đến ga Gia Lâm, Bộ Xây dựng thống nhất chủ trương chuyển giao kết cấu hạ tầng đường sắt cho Hà Nội và giao Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức thực hiện.

Liên quan phương án tổ chức chạy tàu đoạn ga Hà Nội - ga Gia Lâm, hai bên thống nhất giảm tần suất tàu khách và tàu du lịch trên tuyến này. Các đoàn tàu phía Nam sẽ dừng tại ga Hà Nội; tàu từ phía Bắc dừng tại ga Gia Lâm. Những đoàn tàu được cắt giảm sẽ kết thúc hành trình tại ga Gia Lâm.

Thành phố dự kiến bổ sung điểm trung chuyển xe buýt tại khu vực nhà máy xe lửa Gia Lâm để kết nối hành khách giữa hai ga.

Đối với tàu hàng, hai bên thống nhất dừng chạy tàu hàng trên đoạn Hà Nội - Long Biên - Gia Lâm. Toàn bộ tàu hàng Bắc - Nam sẽ chuyển hướng đi theo tuyến đường sắt phía Tây hiện hữu, đoạn Bắc Hồng - Văn Điển.

UBND TP. Hà Nội sẽ phối hợp, hỗ trợ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khảo sát thực địa. Trên cơ sở đó, thành phố dự kiến giải phóng mặt bằng, tạm bàn giao khoảng 1 ha đất khu vực phía ga Hà Đông, phường Phú Lương để làm bãi chứa hàng.

Du khách quốc tế phấn khích khi thấy đoàn tàu chạy sát con phố nhỏ. Ảnh: Châu Sa.

Bộ Xây dựng cũng thống nhất chủ trương chuyển giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia từ mặt ray trở xuống trên đoạn ga Hà Nội - ga Gia Lâm, bao gồm cả cầu Long Biên, cho UBND TP. Hà Nội quản lý.

Việc chuyển giao nhằm phục vụ cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị gắn với bảo tồn, phát huy giá trị không gian lịch sử - văn hóa khu vực trung tâm Thủ đô.

Đầu tháng 1, UBND TP. Hà Nội đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam điều chỉnh tổ chức chạy tàu trong khu vực trung tâm.

Theo đề xuất, tàu khách từ phía Nam dừng tại ga Hà Nội, tàu từ phía Bắc dừng ở ga Gia Lâm. Khi đó, đoạn tuyến giữa hai ga, nơi có phố cà phê đường tàu và cầu Long Biên, sẽ không còn tàu khách lưu thông.

Thành phố cho biết mục tiêu là xử lý dứt điểm các điểm nghẽn kéo dài liên quan đến ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường và ngập úng. Song song đầu tư hạ tầng giao thông mới, Hà Nội xác định bảo tồn và phát huy giá trị các công trình di sản, trong đó có cầu Long Biên, là yêu cầu trọng tâm.

Đoàn tàu Hà Nội 5 cửa ô chạy qua cầu Long Biên, ngày 11/1. Ảnh: Trần Hiền.

Đến tháng 2, đoạn video ghi cảnh một cô gái ngồi sát đường ray khi tàu hỏa chạy qua tại phố cà phê đường tàu đoạn Khâm Thiên gây bức xúc dư luận. Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp lực lượng CSGT và UBND phường kiểm tra, xử lý vi phạm tại khu vực phố cà phê đường tàu đoạn Khâm Thiên.

Lực lượng chức năng đã mời hàng trăm du khách ra khỏi hành lang an toàn đường sắt, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dọc tuyến. Các quán cà phê được yêu cầu dọn dẹp bàn ghế, vật dụng lấn chiếm hành lang an toàn, không để du khách đứng, ngồi sát đường ray chụp ảnh, quay phim khi tàu chạy qua.

Cơ quan chức năng cũng thu dọn các tấm gỗ, vật dụng đặt giữa đường sắt. Một số chủ quán cho biết việc đặt gỗ nhằm tạo chỗ đứng chống trơn trượt cho du khách, song đây vẫn là hành vi vi phạm quy định về an toàn đường sắt.

Cơ quan chức năng nhiều lần ra quân mời du khách rời phố cà phê đường tàu, tháng 7/2025. Ảnh: Châu Sa.

Phố cà phê đường tàu hình thành từ năm 2018, dọc tuyến đường sắt qua các phố Lê Duẩn, Khâm Thiên, Trần Phú, Phùng Hưng, đoạn giữa ga Hà Nội và ga Long Biên. Khu vực nhanh chóng thu hút đông du khách nhờ trải nghiệm uống cà phê sát đường ray.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh lấn chiếm hành lang an toàn đã bị yêu cầu xử lý từ năm 2019, song tình trạng tái diễn sau mỗi đợt kiểm tra. Hà Nội nhiều lần tìm cách chấm dứt mô hình này nhưng chưa xử lý triệt để.

