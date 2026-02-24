Tạm dừng đón khách tại bến cầu tàu chợ nổi Cái Răng

Bến cầu tàu chợ nổi Cái Răng (phường Cái Răng, TP Cần Thơ) tạm dừng đón khách sau khi xuất hiện tình trạng ép giá, nâng giá, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy.

Tàu gỗ du lịch chở khách tham quan chợ nổi Cái Răng vào tháng 10/2025. Ảnh: Võ Quốc Cường.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Vương Công Khanh, Chủ tịch UBND phường Cái Răng (TP Cần Thơ) cho biết từ ngày 22/2, tất cả phương tiện đưa đón khách không hoạt động tại bến cầu tàu chợ nổi Cái Răng cho đến khi có thông báo mới, nhằm ổn định trật tự và xây dựng đề án khai thác bến cầu tàu trong thời gian tới.

Trước đó, theo ghi nhận thực tế của UBND phường, bến cầu tàu chợ nổi Cái Răng xuất hiện tình trạng ép giá, nâng giá khi đưa đón khách. Các hoạt động tự phát đang diễn ra tại đây cũng không đảm bảo an toàn cho hành khách và tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự, an toàn giao thông đường thủy.

Trong thời gian tạm dừng hoạt động, các chủ phương tiện được yêu cầu ký cam kết chấp hành nghiêm túc quy định, không tự ý hoạt động khi chưa có phương án khai thác chính thức.

Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng và hoàn thiện đề án khai thác, đảm bảo sự an toàn, minh bạch và đúng quy định khi hoạt động trở lại.

Các hoạt động tham quan, buôn bán trên chợ nổi Cái Răng. Ảnh: Bốn Phương Tour, Võ Quốc Cường.

Bến cầu tàu chợ nổi Cái Răng tập trung nhiều tàu gỗ du lịch, đưa đón khách tham quan chợ nổi Cái Răng. Giá thuê tàu khoảng từ 300.000 đồng đến 1,5 triệu đồng, tùy theo lịch trình, hình thức (riêng tư hoặc ghép đoàn), loại tàu và tiện ích đi kèm.

Chợ nổi Cái Răng lớn và nổi tiếng nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long, hình thành từ đầu thế kỷ 20. Năm 2016, văn hóa chợ nổi Cái Răng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đánh dấu bước phát triển về du lịch.

Chợ hoạt động từ 4-5h sáng đến khoảng 8-9h, tấp nập nhất vào 6-7h. Ngoài buôn bán trái cây, rau củ, nông sản, chợ còn bán thức ăn sáng, đồ uống và nhiều dịch vụ khác trên thuyền, thu hút đông đảo du khách Việt lẫn quốc tế. Hiện lượng ghe buôn bán phục vụ du khách không còn đông như trước, nhưng vẫn có đủ hoạt động để tham quan và trải nghiệm.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, năm 2025 đạt trên 11 triệu lượt khách, tăng 18% so với năm 2024. Trong đó, khách lưu trú đạt trên 4,9 triệu lượt, khách quốc tế đạt hơn 444.400 lượt. Tổng thu du lịch gần 10.000 tỷ đồng , tăng 20% so với năm 2024.