Một năm của Khoai Lang Thang

Từ miền Tây Nam Bộ đến nhiều quốc gia ở châu Á và châu Âu, hành trình năm 2025 của Khoai Lang Thang ghi dấu các trải nghiệm văn hóa, đời sống bản địa.

Khoai Lang Thang tham quan làng cổ Ouchi-juku, Fukushima, Nhật Bản, tháng 2/2025.

Tối 1/2, travel blogger Khoai Lang Thang đăng tải đoạn video tổng kết hành trình của năm 2025, ghi lại các chuyến đi từ Việt Nam đến nhiều quốc gia châu Á và châu Âu.

Đầu năm 2025, anh ghé một xóm nhỏ của người Khmer giữa cánh đồng ở An Giang. Tại đây, nam du khách cùng người dân địa phương gói bánh cà tùm - loại bánh truyền thống cầu kỳ, hiện ít người còn làm do tốn nhiều công sức.

Rời An Giang, Khoai Lang Thang tiếp tục hành trình về Cà Mau, băng qua rừng để đến một xóm nhỏ chỉ có thể tiếp cận bằng ghe xuồng. Không gian nơi đây mang lại cho anh cảm giác như trở về miền Tây của nhiều thập kỷ trước, với những bữa tiệc mộc mạc, ấm áp cùng bà con sớm trên, sớm dưới.

Sau miền Tây, hành trình mở rộng ra thế giới. Anh đưa gia đình đến Bali (Indonesia), nơi có những cánh ruộng bậc thang xanh mướt gợi nhớ miền Bắc Việt Nam.

Từ đây, anh tiếp tục đến Nhật Bản theo lời mời quảng bá du lịch tỉnh Fukushima, rồi sang Pháp và Hong Kong (Trung Quốc) trong các chuyến công tác, trải nghiệm du lịch theo lời mời của Tổng cục Du lịch Hong Kong (Trung Quốc).

Hành trình khám phá Nhật Bản trong năm 2025 của Khoai Lang Thang.

Tiếp đó là chuyến đi Đài Loan (Trung Quốc) kéo dài hơn một tuần. Khoai Lang Thang cũng dành vài tuần tại Nga, nơi loạt video nhận được sự ủng hộ lớn từ người xem, trước khi tiếp tục hành trình tới vùng cao Meghalaya (Ấn Độ) - điểm đến để lại nhiều kỷ niệm đẹp và hứa hẹn ngày trở lại.

Trong lần thứ 3 trở lại Ấn Độ, anh ghé Kongthong, ngôi làng nằm giữa rừng rậm ở East Hills, bang Meghalaya. Thuộc khu vực có lượng mưa lớn hàng đầu thế giới, Kongthong quanh năm sương mù, việc di chuyển mất hơn 3 giờ qua nhiều đoạn đường sạt lở.

Tại đây, anh được một người dân tên Salam mời về nhà ăn tối. Do chiều muộn, làng không còn thịt bán, bữa cơm chỉ có rau bắp cải, một món hầm từ khoai tây, đậu lăng, gia vị và vài quả trứng. Salam cho biết thịt ở Kongthong đắt đỏ, gia đình thường chỉ ăn một lần mỗi tuần.

Khi dọn cơm, dù gia đình đông người, họ chỉ chia vài bát và nhường phần ăn tốt hơn cho khách. Theo Khoai Lang Thang, đó là bữa cơm giản dị nhưng để lại nhiều ấn tượng nhất trong hành trình khám phá của mình.

Khoai Lang Thang được Salam (áo hồng) mời về nhà ăn cơm tối.

Những tháng cuối năm 2025 đánh dấu việc anh bắt đầu thực hiện ước mơ sống trong một ngôi nhà di động, đi vòng quanh thế giới. Dù đi qua nhiều vùng đất với những cảm xúc khác nhau, nơi anh luôn mong quay về vẫn là quê hương miền Tây.

"Vậy là hết một năm rồi, quá nhiều may mắn và hạnh phúc đến với Khoai trong năm rồi, nhiều ước mơ được thực hiện, nhiều kỷ niệm được khắc ghi và nhiều người thân quen được gặp trên khắp chặng hành trình", nam travel blogger viết.

Anh gửi lời cảm ơn đến những người đã đồng hành suốt chặng đường và chúc tất cả một năm mới nhiều bứt phá, sẵn sàng tiến về phía trước.

Đài Loan (Trung Quốc) ấn tượng trong thước phim của Khoai Lang Thang.

Khoai Lang Thang, tên thật Đinh Võ Hoài Phương, 35 tuổi, quê Bến Tre, tốt nghiệp ngành Kỹ thuật công trình xây dựng tại Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM.

Anh từng làm kỹ sư thiết kế trước khi chuyển sang sản xuất vlog du lịch - ẩm thực từ năm 2017. Tên kênh được lấy từ biệt danh thời nhỏ, xuất phát từ cách đọc chệch tên "Hoài Phương" theo giọng miền Tây.

Năm 2025, tại một lễ trao giải ở TP.HCM, anh nhận giải Nhà sáng tạo nội dung của năm, lần thứ hai liên tiếp. Các video kể chuyện nhẹ nhàng, truyền tải năng lượng tích cực cùng cách giới thiệu văn hóa - con người địa phương giúp anh thu hút lượng lớn người theo dõi.

Hiện Khoai sở hữu hơn 3 triệu người đăng ký trên YouTube, 2,8 triệu lượt theo dõi trên TikTok và hơn 3,5 triệu theo dõi trên Facebook.