Khoai Lang Thang cảnh báo việc bị kẻ xấu dùng trí tuệ nhân tạo giả mạo hình ảnh và giọng nói để lừa đảo. Nhiều người nổi tiếng gần đây cũng liên tục trở thành nạn nhân của AI.

Khoai Lang Thang trong chuyến du lịch Nhật Bản hồi tháng 4.

Ngày 4/12, YouTuber Khoai Lang Thang đăng tải trên trang cá nhân cảnh báo về những video lừa đảo sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giả giọng và dựng hình ảnh của anh. Theo Khoai, suốt một tuần qua đã có hàng chục người bị trang này lừa, liên tục nhắn tin và gửi email hỏi anh về video giả mạo.

Anh cho biết đã báo cáo mọi hạng mục liên quan như lừa đảo, sử dụng AI, giả mạo, xâm phạm bản quyền… nhưng nền tảng chưa có hành động dứt khoát. Anh kêu gọi cộng đồng hỗ trợ báo cáo để ngăn chặn video lan rộng.

"Đây là video dùng trí tuệ nhân tạo để làm giả hình ảnh và âm thanh, mọi người tuyệt đối không tin theo nội dung trong video", anh nhấn mạnh.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả cũng chỉ ra video giả mạo dễ nhận thấy. "Xem là biết AI liền vì không giống anh Khoai tí nào", một người viết. Tài khoản khác cho rằng ai theo dõi Khoai lâu đều hiểu cách nói chuyện tự nhiên, nhẹ nhàng, gần gũi của anh, nên chỉ cần xem kỹ là biết ngay đó không phải Khoai.

Trước đó, nam travel blogger cũng từng cảnh báo về các trang giả mạo bán hàng, cho biết đã gửi báo cáo suốt nhiều tuần nhưng không được xử lý. Anh đăng kèm liên kết các trang có dấu hiệu lừa đảo hoặc đăng tải lại toàn bộ video kênh để người xem cảnh giác.

Khoai Lang Thang ngắm tuyết rơi ở Nhật Bản hồi đầu năm.

Khoai Lang Thang không phải trường hợp duy nhất trở thành nạn nhân của AI giả mạo. Thời gian gần đây, nhiều người nổi tiếng như Đức Phúc, Cát Tường, Đàm Thu Trang, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, BTV Hoài Anh… liên tục lên tiếng khi hình ảnh và giọng nói của họ bị sử dụng trái phép trong các video quảng cáo lừa đảo.

Trong bài đăng ngày 14/11, Hồ Ngọc Hà cho biết cô bị gán ghép trong quảng cáo đồ gia dụng, thuốc chữa bệnh… khiến nhiều người lầm tưởng là sản phẩm chính chủ giới thiệu, từ đó mua về và rơi vào cảnh "tiền mất tật mang".

Trao đổi với Tri Thức - Znews, luật sư Hoàng Hà, Đoàn Luật sư TP.HCM, nhận định việc sử dụng công nghệ AI, đặc biệt deepfake để giả mạo người nổi tiếng là vấn nạn đã kéo dài từ lâu nhưng khó xử lý triệt để. Điều này gây ra những thiệt hại kép, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả người nổi tiếng và công chúng.

Đối với người nổi tiếng, thiệt hại lớn nhất khi bị AI giả mạo là uy tín và hình ảnh - những giá trị được xây dựng trong nhiều năm, thậm chí bằng cả sự nghiệp. Khi gương mặt của họ bị gán vào sản phẩm kém chất lượng, lời kêu gọi đầu tư lừa đảo hoặc các phát ngôn sai lệch, giá trị thương hiệu cá nhân lập tức bị ảnh hưởng.

Khán giả cũng là nạn nhân trực tiếp, chịu thiệt hại không nhỏ vì hâm mộ vì tin tưởng người nổi tiếng đã mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc tham gia các mô hình đầu tư lừa đảo rồi mất trắng.

Khoai Lang Thang nhận giải thưởng Nhà sáng tạo nội dung của năm, ngày 29/11, tại TP.HCM.

Khoai Lang Thang, tên thật Đinh Võ Hoài Phương, 34 tuổi, quê Bến Tre, tốt nghiệp ngành Kỹ thuật công trình xây dựng tại Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM.

Anh từng làm kỹ sư thiết kế trước khi chuyển sang sản xuất vlog du lịch - ẩm thực từ năm 2017. Tên kênh được lấy từ biệt danh thời nhỏ, xuất phát từ cách đọc chệch tên "Hoài Phương" theo giọng miền Tây.

Tối 29/11, tại một lễ trao giải ở TP.HCM, anh nhận giải Nhà sáng tạo nội dung của năm, lần thứ hai liên tiếp. Các video kể chuyện nhẹ nhàng, truyền tải năng lượng tích cực cùng cách giới thiệu văn hóa - con người địa phương giúp anh thu hút lượng lớn người theo dõi.

Hiện Khoai sở hữu hơn 3 triệu người đăng ký trên YouTube, 2,8 triệu lượt theo dõi trên TikTok và hơn 3,5 triệu theo dõi trên Facebook.