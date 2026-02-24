Người Trung Quốc chi bộn tiền mua sắm tại sân bay

Du khách Trung Quốc chi tiêu vượt cả hành khách Ấn Độ và Saudi Arabia, mức mua sắm hàng xa xỉ cao gấp đôi trung bình khu vực, theo một nghiên cứu về bán lẻ sân bay.

Du khách lựa chọn các sản phẩm xa xỉ tại một cửa hàng miễn thuế ở Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, năm 2024. Ảnh: VCG.

Du khách Trung Quốc đang là nhóm chi tiêu mạnh tay nhất tại các sân bay châu Á, theo nghiên cứu của Hội đồng Sân bay Quốc tế (ACI) khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông mới công bố.

Nghiên cứu cho thấy hành khách Trung Quốc dẫn dắt đà phục hồi của hoạt động bán lẻ sân bay sau đại dịch Covid-19. Mức chi tiêu cho hàng xa xỉ của nhóm này cao gấp đôi mức trung bình toàn khu vực, SCMP đưa tin.

Ông Stefano Baronci, Tổng giám đốc ACI châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông, cho biết du khách Trung Quốc ghi nhận "mức chi tiêu bình quân trên mỗi hành khách cao nhất trong số các quốc tịch" trong giai đoạn hậu đại dịch. Tốc độ phục hồi chi tiêu thậm chí vượt tốc độ phục hồi về lượng hành khách.

Xu hướng này phản ánh sức bật của thị trường du lịch outbound Trung Quốc, vốn phục hồi mạnh sau đại dịch, trong khi một số lĩnh vực khác của nền kinh tế vẫn tăng trưởng chậm. Theo báo cáo của HSBC, quy mô thị trường này ước đạt 140 tỷ USD năm 2024 và dự báo lên 386 tỷ USD vào năm 2033.

Theo ông Baronci, nhiều du khách Trung Quốc chọn mua bánh kẹo tại sân bay để làm quà mang về. Khoảng 27% hành khách xem bánh kẹo là nhóm hàng ưa thích nhất; sản phẩm địa phương chiếm 17% và hàng xa xỉ chiếm 12%.

Ông nhận định giỏ hàng của khách Trung Quốc khá đa dạng, không tập trung quá mức vào một nhóm sản phẩm duy nhất.

Du khách mua sắm tại một cửa hàng miễn thuế ở Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, năm 2024. Ảnh: People.com.cn.

Dù vẫn chi tiêu lớn ở nước ngoài, tỷ trọng mua sắm của khách Trung Quốc tại các sân bay nội địa ngày càng tăng. Theo ACI, chi tiêu của hành khách Trung Quốc tại sân bay trong nước đã tăng 20% so với năm 2019, nhờ các chính sách miễn thuế được mở rộng, góp phần kéo dòng tiền mua sắm quay về thị trường nội địa.

Báo cáo không công bố tổng mức chi tiêu của khách Trung Quốc tính theo USD. Ngoài Trung Quốc, các nhóm hành khách chi tiêu nhiều tại sân bay còn đến từ Ấn Độ, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Theo nhà phân tích hàng không độc lập Li Hanming, tại các sân bay phương Tây, hành khách cũng có xu hướng chi tiêu mạnh tay. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, khách Trung Quốc vẫn có thể vượt trội.

Ông cho rằng mẫu hành khách ở phương Tây thường bao gồm nhiều người đi lại thường xuyên nhưng mức chi tiêu thấp hơn, trong khi một bộ phận du khách Trung Quốc lại thuộc nhóm chi tiêu cao.